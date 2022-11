Confidenciales “Las ayudas no pueden diluirse en discursos”, indignación por ausencia del director de la Unidad de Gestión del Riesgo en debate

Confidenciales “Las ayudas no pueden diluirse en discursos”, indignación por ausencia del director de la Unidad de Gestión del Riesgo en debate

La representante a la Cámara por el partido de La U, Saray Robayo Bechara, se mostró indignada ante la ausencia del director de la UNGRD, Javier Pava, en el debate de control político citado en la Comisión Tercera de Cámara desde el mes de octubre, ante la urgencia de miles de colombianos afectados por la ola invernal.

De acuerdo con Robayo, el Ministerio del Medio Ambiente y la Unidad de Gestión del Riesgo deben asumir la planeación, definir estrategias y armonizar esfuerzos a nivel regional y nacional en las áreas afectadas, facilitando la movilidad de los expertos, los organismos encargados de la seguridad ciudadana, Bomberos, Defensa civil, para que actúen de manera coordinada en las zonas consideradas de prioridad y hacerle frente a este tipo de contingencias.

Robayo afirmó que a nivel nacional se han registrado 3.794 eventos de emergencia, 268 fallecidos, 61 desaparecidos y 721.755 personas que conforman 217.380 familias afectadas, según lo indica la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Además, afirmó que en Córdoba las personas damnificadas son 53.095, esto de 21.077 familias.

“No se entiende cómo en el país cada vez que sucede alguna tragedia los gobiernos regionales y el nacional entran en crisis”, lo que demuestra que no existe una política pública para prevenir y enfrentar con eficacia los retos y las contingencias que viven las poblaciones cada vez que llega el invierno.

La congresista dijo que hay que dejar tanto discurso y actuar: “los efectos de la actual ola invernal estaban cantados por el Ideam desde hacía meses y nada pasó”.

Ahora estamos en una tragedia con miles de damnificados que nos muestra que no existe prevención y que los grupos encargados de hacerle frente a estas calamidades simplemente no dan abasto y no tienen la capacidad de respuesta que se requiere ante la crudeza del invierno. “No se puede seguir con el juego buscar culpables y mirar cómo eludir las responsabilidades cada vez que hay una tragedia”, subrayó la congresista.