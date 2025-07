Confidenciales

“Le daremos cristiana sepultura”: el futuro de la reforma tributaria en la Comisión Tercera del Senado

Jairo Castellanos, presidente de esta comisión, dijo que el país no está para otra reforma tributaria. “Este pueblo no aguanta más. La realidad social del país no tolera que le sigan metiendo la mano al bolsillo al pueblo”.

22 de julio de 2025, 11:05 p. m.