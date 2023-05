Confidenciales Liberales respaldan a César Gaviria como cabeza del partido, ¿cuál será el futuro de la bancada luego del revolcón del Gobierno?

Las últimas semanas han estado caóticas al interior del Gobierno y Congreso. Luego de radicada la reforma a la salud meses atrás, empezaron las disputas que pusieron a tambalear la coalición política.

Aquella alianza constaba en lograr un acuerdo entre el Gobierno y las bancadas de los partidos Liberal, Conservador y de La U. Todo marchó bien al inicio, pero las perspectivas de la exministra Carolina Corcho, junto con las observaciones de los partidos frente al proyecto de ley, empezaron a deteriorar la coalición.

Acto seguido, los partidos se declararon opositores a la reforma, en especial porque no se contemplaron sus modificaciones. Si bien el proyecto de ley superó el primer debate, el desequilibrio estaba más claro que nunca. El resultado fue la salida de Corcho del gabinete, junto con la de otros ministros.

En ese orden de ideas, queda en el aire la incógnita sobre el rumbo de los partidos luego del cambio de ministerios. Además, queda la incertidumbre sobre su postura frente a los proyectos de ley. Por ejemplo, el presidente del Partido Liberal, César Gaviria, fue crítico con la reforma, la manera de administrar de Corcho y la voz que más influyó a los políticos de la bancada.

Pues bien, el senador Fabio Amín salió a hablar con El Tiempo sobre el futuro del partido Liberal en este panorama. En primer lugar, señaló que desde el partido reiteran el apoyo a Gaviria, siendo claros que no han reconsiderado la posición frente al Gobierno desde el inicio del Gobierno de Gustavo Petro. Es decir, respaldan el liderazgo del expresidente para no generar crisis al interior del partido y no han modificado la postura que tomaron cuando el presidente inició en el cargo.

En ese orden de ideas, Amín señaló que llevarán a cabo en las próximas semanas una serie de reuniones para debatir sobre el futuro del partido. Además, manifestó que espera que el nuevo MinInterior, Luis Fernando Velasco, esté en contacto constante con ellos, debido a que tuvo un pasado fuertemente ligado a los liberales.