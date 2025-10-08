Suscribirse

Confidenciales

Lina María Garrido advirtió a Armando Benedetti: “Diré la verdad a la justicia”

La congresista de Cambio Radical se despachó a través de su cuenta en X.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Confidenciales
8 de octubre de 2025, 2:39 p. m.
Lina Garrido y Armando Benedetti.
Lina Garrido y Armando Benedetti. | Foto: SEMANA, Presidencia

El 9 de septiembre del año en curso, la Corte Suprema de Justicia admitió la denuncia presentada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, contra la representante a la Cámara, Lina María Garrido, por injuria y calumnia.

El jefe de la cartera del Interior había instaurado dicha denuncia contra Garrido, luego de que la congresista lo llamara “agresor y maltratador de mujeres”.

Ahora, esta mañana de miércoles 8 de octubre, la congresista de Cambio Radical compartió un mensaje a través de su cuenta en la red social X en el que recordó que hoy debe acudir a una audiencia de versión libre en medio de dicho proceso de injuria y calumnia.

Contexto: Lina María Garrido le responde a Armando Benedetti: “Cafre, drogadicto y agresor de mujeres”

No obstante, la representante aprovechó para advertir al ministro Benedetti. Dijo que en la audiencia de este miércoles, le dirá toda la verdad a la justicia.

“Las veces que sea necesario le salgo al ruedo Benedetti. Atentos: hoy, 10 a. m., tengo audiencia de versión libre en el proceso de injuria y calumnia que este personaje instauró en mi contra. Diré la verdad a la justicia. ¡Hoy lo vuelvo a atender! No está ni tibio si cree que me va a callar“, fue el mensaje de Garrido en X.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Filtran foto del estado de Jhon Jader Durán en Fenerbahçe: noticia de su salud sale a la luz

2. Definido el posible rival de Colombia en cuartos de final del Mundial Sub-20: dieron el batacazo

3. Arrestan al fundador de una famosa marca minorista de calzado, por supuesta posesión de miles de productos Nike robados

4. ¿Cuánto dinero recibe un ganador del Premio Nobel?

5. Pichingo, de ‘MasterChef’, se pronunció por noticias de su salud y contó verdad de lo sucedido: “Una manera de improvisar”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lina María GarridoArmando Benedetti

Noticias Destacadas

Lina Garrido y Armando Benedetti.

Lina María Garrido advirtió a Armando Benedetti: “Diré la verdad a la justicia”

Redacción Confidenciales
Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, y el presidente Gustavo Petro.

Enrique Peñalosa desafía a Gustavo Petro y pide que se haga una comparación para ver quién hizo más por los pobres y la igualdad en Bogotá

Redacción Semana
Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero.

Precandidatos del Pacto Histórico firmaron documento en el que dicen que seguirán adelante con la consulta, a pesar de decisión judicial

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.