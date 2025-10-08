Lina María Garrido advirtió a Armando Benedetti: “Diré la verdad a la justicia”

El 9 de septiembre del año en curso, la Corte Suprema de Justicia admitió la denuncia presentada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, contra la representante a la Cámara, Lina María Garrido, por injuria y calumnia.

El jefe de la cartera del Interior había instaurado dicha denuncia contra Garrido, luego de que la congresista lo llamara “agresor y maltratador de mujeres”.

Ahora, esta mañana de miércoles 8 de octubre, la congresista de Cambio Radical compartió un mensaje a través de su cuenta en la red social X en el que recordó que hoy debe acudir a una audiencia de versión libre en medio de dicho proceso de injuria y calumnia.

No obstante, la representante aprovechó para advertir al ministro Benedetti. Dijo que en la audiencia de este miércoles, le dirá toda la verdad a la justicia.