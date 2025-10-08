Confidenciales
Lina María Garrido advirtió a Armando Benedetti: “Diré la verdad a la justicia”
La congresista de Cambio Radical se despachó a través de su cuenta en X.
El 9 de septiembre del año en curso, la Corte Suprema de Justicia admitió la denuncia presentada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, contra la representante a la Cámara, Lina María Garrido, por injuria y calumnia.
El jefe de la cartera del Interior había instaurado dicha denuncia contra Garrido, luego de que la congresista lo llamara “agresor y maltratador de mujeres”.
Ahora, esta mañana de miércoles 8 de octubre, la congresista de Cambio Radical compartió un mensaje a través de su cuenta en la red social X en el que recordó que hoy debe acudir a una audiencia de versión libre en medio de dicho proceso de injuria y calumnia.
No obstante, la representante aprovechó para advertir al ministro Benedetti. Dijo que en la audiencia de este miércoles, le dirá toda la verdad a la justicia.
“Las veces que sea necesario le salgo al ruedo Benedetti. Atentos: hoy, 10 a. m., tengo audiencia de versión libre en el proceso de injuria y calumnia que este personaje instauró en mi contra. Diré la verdad a la justicia. ¡Hoy lo vuelvo a atender! No está ni tibio si cree que me va a callar“, fue el mensaje de Garrido en X.