Los abogados María Soledad Morales y Johnny Batalla asumen la defensa de Eva Ferrer

Los abogados María Soledad Morales Torrejano y Johnny Batalla Mena asumen la defensa de Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación que reveló en SEMANA una presunta red criminal alrededor de la exprimera dama Verónica Alcocer.

De acuerdo con un comunicado emitido por la firma María Morales, Henao Abogados y Asociados, la representación “se circunscribe exclusivamente a las actuaciones ante los organismos de control del Estado colombiano y ante las autoridades internacionales con competencia en asuntos relacionados con eventuales delitos transnacionales, de conformidad con las atribuciones que les confieran las normas aplicables”.

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“La intervención profesional estará presidida por la independencia, el rigor técnico y la racionalidad probatoria. Esto exige distinguir los hechos de las hipótesis, evaluar críticamente la pertinencia y fiabilidad de las fuentes, y sustentar toda inferencia en información verificable y susceptible de corroboración”, manifestaron los abogados.

Ferrer, tras la entrevista con SEMANA, fue citada por la Procuraduría a declarar frente a sus denuncias sobre la exprimera dama.