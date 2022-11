Confidenciales “Los problemas de salud pública no se solucionan únicamente con impuestos”: representante Saray Robayo

La representante del partido de la U, Saray Robayo Bechara, advirtió que los impuestos aprobados en la reforma tributaria por sí solos no modificarán los hábitos alimenticios de los hogares de menores ingresos, por el contrario, al aumentar el costo de adquisición del valor de los productos, se podría incrementar el número de colombianos que no comen tres veces al día, superando incluso la alarmante cifra de 21 millones de personas, que según el DANE, no reciben las tres comidas al día.

Según afirmó la congresista, el Gobierno debe ofrecer alternativas saludables a los hogares de menores ingresos para complementar las medidas impositivas y no afectar la posibilidad que debe tener cada colombiano a una alimentación nutritiva y saludable.

“Es vital que se adelanten los estudios y las investigaciones a que se comprometió el Gobierno, porque no podemos seguir permitiendo que comer para los colombianos sea un lujo, cuando millones no pueden alimentarse adecuadamente dada la pobreza monetaria”, puntualizó la congresista.

Robayo dijo que la situación actual, en la que se asoma una recesión y sigue cabalgando la inflación y el precio del dólar, podría afectar a los colombianos de todos los niveles sociales, pero mucho más a las clases menos favorecidas y fue enfática al señalar que Incrementar desmedidamente la carga tributaria al sector minero y de hidrocarburos, que aportan más del 6 % del PIB, puede poner en riesgo la seguridad energética del país.

Finalmente, reiteró que, frente a mejorar el recaudo para evitar cargar las empresas y las personas naturales de impuestos, se deben buscar medidas para corregir la elusión, la evasión y el contrabando y que esto requiere, más allá de las amenazas de cárcel, un trabajo eficaz de la DIAN, para obtener dineros que siguen sin ser detectados y que le hacen un fuerte daño a la economía del país.