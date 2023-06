Confidenciales Margarita Rosa rompe el silencio y habla sobre el puesto de su hermana en el Gobierno Petro

Margarita Rosa de Francisco se convirtió hace unos días en tendencia debido a que su hermana, Adriana de Francisco, ocupará un alto cargo dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro. La familiar de la expresentadora de El desafío, de Caracol Televisión, sería la nueva cónsul en Miami, Estados Unidos.

Este anuncio generó todo tipo de críticas en las redes sociales por parte de los internautas, quienes recordaron un trino de la actriz vallecaucana en el que daba a entender que no iba a pedir puestos para su familia en la administración nacional.

Ante estos cuestionamientos, la reconocida presentadora rompió el silencio este miércoles y aseguró que no era cierto que su familiar haya recibido algún beneficio del actual gobierno. Además, recalcó una vez más que fue a ella a la que la Cancillería le ofreció ese cargo inicialmente.

“Le dije a Álvaro Leyva que no estaba capacitada para ese cargo. No tengo el conocimiento que ella sí tiene. Él le comunicó esto al Presidente y me dice que no, que él quiere que yo sea la cónsul. Entonces les dije que no, porque no me sentía capaz”, manifestó Margarita.

Luego, concluyó: “Álvaro me interpela y me dice: ‘lo que sí podemos hacer es que su hermana aplique con otras personas para algún cargo para el consulado, pero no como cónsul’, y en eso ha estado. Ha estado aplicando para los requerimientos de aplicación, muy rigurosos, y me parece bien que sea así”.

Pese a las declaraciones de la actriz, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Decreto 1045 del 26 de junio, confirmó la designación de Adriana de Francisco en el cargo de primer secretario del Consulado General de Colombia en Miami. Además, el documento agrega que la mujer ejercerá varias funciones diplomáticas.