Confidenciales
María Fernanda Cabal: “Trump logra acuerdos de paz, Petro solo incita al odio”
La senadora destacó el acuerdo de alto al fuego en Gaza que será la primera fase del plan de paz de Estados Unidos para esa geografía.
La senadora y precandidata a la Presidencia, María Fernanda Cabal, destacó el avance del plan de paz de la Casa Blanca para la Franja de Gaza que está siendo promovido para conseguir el fin del conflicto entre Israel y Palestina.
Las partes involucradas en el conflicto lograron un acuerdo para la primera fase de ese plan de paz, pacto que llevará a un alto al fuego en Gaza y que será firmado este mismo jueves en Egipto. En la mediación también participó Qatar.
“Trump logra acuerdos de paz en el mundo entre Israel y Hamas; Petro solo incita a la violencia y el odio con sus manifestaciones”, apuntó Cabal compartiendo la imagen del momento en el que el secretario de Estado, Marco Rubio, informó al presidente estadounidense sobre los avances en la negociación.
Israel y el grupo terrorista Hamás ya aceptaron la primera fase de su plan de paz justo durante la semana en la que se conmemoraron los dos años del inicio de la guerra.
