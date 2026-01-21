Confidenciales

Mauricio Lizcano recibió coaval del partido ASI

El candidato a la Presidencia ya descartó participar en las consultas.

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 5:57 p. m.
Mauricio Lizcano, candidato presidencial avalado por el Partido ASI
El candidato a la Presidencia Mauricio Lizcano recibió el coaval del partido Alianza Social Independiente (ASI) para su aspiración de cara a las elecciones de este 2026.

Lizcano ya había presentado su candidatura mediante un grupo significativo de ciudadanos que recogió firmas en su respaldo por todo el país. No obstante, ahora cuenta con el apoyo de la colectividad que lidera la senadora Berenice Bedoya.

El acuerdo entre Lizcano y la ASI está basado en un capítulo programático para la gestión de la crisis del sistema de salud en Colombia, un punto que Bedoya ha liderado desde la Comisión Séptima del Senado, donde su voto fue clave para el hundimiento de la reforma a la salud.

“Hoy, se suma un partido que ha sigo insignia de los movimientos en Colombia, un partido que tiene más de 800 concejales, 22 diputados, presencia en 22 departamentos y que es un partido independiente”, comentó el candidato.

Mauricio Lizcano descartó participar en las consultas presidenciales del 8 de marzo y afirmó que estará enfocado en lo verdaderamente “importante” recorriendo el país.

