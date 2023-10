“Me extirparon un pólipo cancerígeno”: Armando Benedetti

“El médico me dijo que tenía que estar tres o cuatro días acostado; no llevo ni dos y estoy aquí. Eso para que vean el delirio furioso que tiene ella (Lombana) por perseguirme, robarme garantías... Me amenazó con cambiarme el abogado si no venía hoy, o sea, yo, de verdad, no sé qué hacer ante ese delirio furioso, frenético y hasta loco que tiene conmigo”, fueron las palabras de Armando Benedetti para la prensa, mientras que no dio más detalles de su estado de salud.