Confidenciales “Me solidarizo con las palabras de Nicolás Alcocer Petro y Andrea Petro”: expresidente Uribe

El expresidente Álvaro Uribe manifestó este domingo su solidaridad con Andrea Petro y Nicolás Alcocer Petro, hijos del presidente Gustavo Petro, quienes han recibido recientemente ataques en las redes sociales.

“Yo soy padre y abuelo, mis hijos y nietos han recibido injustamente los ultrajes de algunos adversarios míos. Mi familia ha sentido el dolor. Por eso me solidarizo con las palabras de Nicolás Alcocer Petro y de Andrea Petro”, escribió el exmandatario.

Yo soy padre y abuelo, mis hijos y nietos han recibido injustamente los ultrajes de algunos adversarios míos. Mi familia ha sentido el dolor.



Por eso me solidarizo con las palabras de Nicolás Alcocer Petro y de Andrea Petro — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 13, 2023

En respuesta, Alcocer Petro agradeció el mensaje del expresidente: “Aprecio sus palabras y le doy gracias. Que todo sea en mira de construir una sociedad mejor y más pacífica”.

Aprecio sus palabras y le doy gracias. Que todo sea en mira de construir una sociedad mejor y más pacífica. 🕊️🇨🇴 https://t.co/t6C00EjVqN — Nicolas Alcocer Petro (@nalcocer_petro) March 13, 2023

Horas antes, el hijo de la primera dama se defendió de señalamientos de ser “vago”. “Los hijos de Petro, han resultado ser unas joyitas. Nicolás Alcocer Petro un vago que se ha dedicado a malgastar los recursos públicos para sus rumbas. Y Nicolás Petro, envuelto en un escándalo por sus presuntos vínculos con narcotraficantes. ‘El cambio’, se hacían llamar”, afirmó un tuitero.

Ante la polémica opinión, Alcocer no dudó en responderle. “Amigo, yo desde que llegue a Europa trabajo. Primero en Mcdonald’s, después como DJ y después en una start up francesa. Le pido respeto porque yo me gano la vida en Europa acá como cualquier otro colombiano”, contestó.