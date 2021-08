Confidenciales “Mezquina decisión del Gobierno de no avalar a María Ángela Holguín” en cargo diplomático: Ernesto Samper

El expresidente Ernesto Samper no ahorra calificativos a la hora de criticar al gobierno del presidente Iván Duque, con quien ha guardado distancia desde el comienzo del mandato.

El exmandatario ha criticado a los funcionarios de la Casa de Nariño por la reforma tributaria, las relaciones diplomáticas, la crisis con Venezuela, las marchas del 28 de abril, entre otros temas.

En esta oportunidad, Samper se fue lanza en ristre porque el Gobierno no apoyó el nombramiento diplomático de una funcionaria del gobierno de Juan Manuel Santos. “Mezquina, por decir lo menos, la decisión del Gobierno de no avalar a la excanciller María Ángela Holguín para la Secretaría de las Cumbres Iberoamericanas, que es el enlace entre el Rey de España e Iberoamérica. Como si fuera a representar a Duque y no al país y a los colombianos”, dijo en su red social Twitter.

Mezquina, por decir lo menos, la decisión del Gob de no avalar a la excanciller María Ángela Holguín para la Secretaría de las Cumbres Iberoamericanas que es el enlace entre el Rey de España e Iberoamérica. Como si fuera a representar a Duque y no al país y a los colombianos. — Ernesto Samper P. (@ernestosamperp) August 5, 2021

Aunque oficialmente Iván Duque no se ha referido al tema, el senador del Centro Democrático y cercano al palacio presidencial Ernesto Macías le dijo a un periodista en su red social Twitter “que deberían entrevistar al embajador del Reino de España, Marcos Gómez Martínez, para que le pregunten la verdad sobre el tema. Les aseguro que la excanciller quedará muy mal”.

Actualmente, ante la falta de apoyo hacia el nombre de María Ángela Holguín, en la baraja de candidatos para ocupar este cargo está el expresidente de la Ocde Ángel Gurría y la excanciller argentina Susana Malcorra.

María Ángela Holguín es una de las funcionarias más cercanas al expresidente Juan Manuel Santos, es la pareja del precandidato presidencial Sergio Fajardo y actualmente adelanta un proyecto de producción y comercialización de productos para el cuidado de la piel, al que dedica gran parte de su tiempo en su casa en Villa de Leyva, Boyacá.