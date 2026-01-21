Miguel Polo Polo visitó Corabastos para medirse en la alzada de bultos de papa: “Puedo con Petro, ¿ahora no voy a poder con esto?”

El candidato a la Cámara de Representantes Miguel Polo Polo estuvo en la central mayorista de Corabastos midiéndose a cargar bultos de papa mientras promocionaba su candidatura.

Desde ese punto del occidente de la ciudad, lanzó una advertencia directa sobre “la columna vertebral alimentaria de Colombia” si el precio de los alimentos sigue subiendo.

Según dijo Polo Polo, por este complejo comercial transita cerca del 60 % de los alimentos que consume Bogotá y una porción significativa del abastecimiento del resto del país, lo que convierte a Corabastos en una pieza clave para la estabilidad de precios y la seguridad alimentaria.

El aspirante señaló que una eventual paralización o deterioro de esta central tendría efectos inmediatos en el costo de vida, al encarecer los alimentos básicos para millones de hogares.

Representante a la Cámara, Miguel Polo Polo. Foto: Samantha Chávez

En ese contexto, cuestionó el discurso del gobierno del presidente Gustavo Petro sobre el respaldo al agro, al considerar que, en la práctica, las condiciones para productores y comerciantes han empeorado en los últimos tres años.

Polo Polo aseguró que, durante ese periodo, los precios de los alimentos han aumentado alrededor de un 25 %, mientras que los insumos necesarios para la producción agrícola se han incrementado en más de un 70 %.

A esto se suma, dijo, un alza superior al 30 % en el costo del crédito, lo que, según su análisis, ha asfixiado financieramente a campesinos y pequeños comerciantes.

De cara a una eventual reelección, el candidato anunció que impulsará iniciativas legislativas orientadas a reducir los costos de producción, facilitar el acceso a crédito con tasas más bajas y fortalecer las condiciones de seguridad, al considerar que el orden público es un requisito indispensable para el desarrollo económico.