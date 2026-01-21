Confidenciales

Miguel Polo Polo visitó Corabastos para medirse en la alzada de bultos de papa: “Puedo con Petro, ¿ahora no voy a poder con esto?”

El candidato estuvo en la central de abastecimiento hablando con la gente y realizando algunas de las tareas cotidianas de ese lugar.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 7:52 p. m.
Miguel Polo Polo tiene cinco investigaciones en la Corte Suprema de Justicia.
Miguel Polo Polo tiene cinco investigaciones en la Corte Suprema de Justicia. Foto: Colprensa

El candidato a la Cámara de Representantes Miguel Polo Polo estuvo en la central mayorista de Corabastos midiéndose a cargar bultos de papa mientras promocionaba su candidatura.

Desde ese punto del occidente de la ciudad, lanzó una advertencia directa sobre “la columna vertebral alimentaria de Colombia” si el precio de los alimentos sigue subiendo.

Según dijo Polo Polo, por este complejo comercial transita cerca del 60 % de los alimentos que consume Bogotá y una porción significativa del abastecimiento del resto del país, lo que convierte a Corabastos en una pieza clave para la estabilidad de precios y la seguridad alimentaria.

El aspirante señaló que una eventual paralización o deterioro de esta central tendría efectos inmediatos en el costo de vida, al encarecer los alimentos básicos para millones de hogares.

Confidenciales

Magistrado que revisará proceso contra el expresidente Uribe es el nuevo presidente de la Sala Penal de la Corte

Confidenciales

Ministerio de Salud entregó nueva infraestructura hospitalaria en La Guajira

Confidenciales

Los “petroeconomics” de Paloma Valencia para explicar las “locuras” económicas de Petro

Confidenciales

Mauricio Lizcano recibió coaval del partido ASI

Confidenciales

Espinosa Oliver reta al ministro de Salud a un debate público en San Marcos por crisis hospitalaria en Sucre

Confidenciales

Juan Fernando Cristo confirmó que sí participará en la consulta del 8 de marzo

Confidenciales

$3.000 millones en propaganda y licitación de la segunda línea del Metro se cayó: la pulla de Daniel Briceño a exalcaldesa Claudia López

Confidenciales

¿Ministros del Gobierno Petro contra la oposición?

El Debate

VIDEO | Miguel Polo Polo aclara por qué se fue con Abelardo de la Espriella y no con María Fernanda Cabal, su mentora y quien le reclamó

Política

Miguel Polo Polo responde a comentario de María Fernanda Cabal sobre la deslealtad: “La gratitud no puede ser eterna”

María Fernanda Cabal y Miguel Polo Polo, una relación de amistad que está minada: historias no contadas y duelos. SEMANA revela los secretos
Representante a la Cámara, Miguel Polo Polo.
Representante a la Cámara, Miguel Polo Polo. Foto: Samantha Chávez

En ese contexto, cuestionó el discurso del gobierno del presidente Gustavo Petro sobre el respaldo al agro, al considerar que, en la práctica, las condiciones para productores y comerciantes han empeorado en los últimos tres años.

Polo Polo aseguró que, durante ese periodo, los precios de los alimentos han aumentado alrededor de un 25 %, mientras que los insumos necesarios para la producción agrícola se han incrementado en más de un 70 %.

Gustavo Petro increpa a Polo Polo: “¿Cómo así? Se llenaba la boca diciendo”

A esto se suma, dijo, un alza superior al 30 % en el costo del crédito, lo que, según su análisis, ha asfixiado financieramente a campesinos y pequeños comerciantes.

De cara a una eventual reelección, el candidato anunció que impulsará iniciativas legislativas orientadas a reducir los costos de producción, facilitar el acceso a crédito con tasas más bajas y fortalecer las condiciones de seguridad, al considerar que el orden público es un requisito indispensable para el desarrollo económico.

Más de Confidenciales

No

Magistrado que revisará proceso contra el expresidente Uribe es el nuevo presidente de la Sala Penal de la Corte

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, entregó nuevos proyectos de infraestructura en salud para La Guajira.

Ministerio de Salud entregó nueva infraestructura hospitalaria en La Guajira

Miguel Polo Polo tiene cinco investigaciones en la Corte Suprema de Justicia

Miguel Polo Polo visitó Corabastos para medirse en la alzada de bultos de papa: “Puedo con Petro, ¿ahora no voy a poder con esto?”

Gustavo Petro y Paloma Valencia.

Los “petroeconomics” de Paloma Valencia para explicar las “locuras” económicas de Petro

El Debate con Yesid Lancheros, director de Semana.

Mauricio Lizcano recibió coaval del partido ASI

Espinosa Oliver y Guillermo Jaramillo

Espinosa Oliver reta al ministro de Salud a un debate público en San Marcos por crisis hospitalaria en Sucre

Juan Fernando Cristo destacó que el actual Gobierno de izquierda, del que él hizo parte durante siete meses, representó la consolidación de la alternancia política y la profundización de la democracia en el país.

Juan Fernando Cristo confirmó que sí participará en la consulta del 8 de marzo

Alcaldesa Claudia López

$3.000 millones en propaganda y licitación de la segunda línea del Metro se cayó: la pulla de Daniel Briceño a exalcaldesa Claudia López

Vicky Dávila y Gustavo Petro.

“¿Por qué Petro no les bajó el salario a los actuales congresistas?”: Vicky Dávila advierte estrategia para las elecciones

Iván Cepeda y Roy Barreras.

Iván Cepeda y los secretos de un desayuno en su apartamento, en Bogotá, donde se habló del 2026: ¿quiénes asistieron?

Noticias Destacadas