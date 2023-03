Comencemos por decirle la verdad a los colombianos. No mienta más.



El riesgo de la agencia que ud propone es evidente. Por eso fue negada. Mucho más cuando no se respeta la oposición y se ha cruzado la ilegalidad.



Su dolor es no haberle podido dar una agencia a su socio Kattan. https://t.co/91enY31Vz5