Ministra de Petro preocupó al aparecer en silla de ruedas durante anuncio del Gobierno: contó la verdad de lo que le pasó

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, fue quien anunció este martes que Colombia está estudiando imponer un arancel del 30 % a los productos ecuatorianos, medida que se da como respuesta a las decisiones que ha tomado el presidente de ese país, Daniel Noboa.

Pero más allá del anuncio, hubo una cosa que llamó la atención: la funcionaria apareció en silla de ruedas; era la primera vez que se le veía en estas condiciones.

Por lo mismo, esto generó preocupación entre los ciudadanos y muchos se preguntaron, a través de las redes sociales, qué le había pasado, ya que en otros espacios públicos se le había visto a Morales de pie.

Una usuaria cuestionó por este tema y la propia ministra, en su cuenta de X, no dudó en responder para explicar la situación.

“Fue un espasmo muscular severo, pero ya estoy en proceso de recuperación. Paso a paso y con buen ánimo“, comentó.

La jefe de la cartera de Comercio dejó en claro que, más allá de esto, tiene que seguir con su trabajo. “No podemos parar, vamos adelante“, señaló.

De esta manera, Morales acabó con las especulaciones y despejó las dudas sobre el motivo por el que se le vio en esta condición.