Confidenciales “Muy decepcionante y desleal”: Mafe Carrascal respondió a Mario Hernández por la entrevista que dio a SEMANA sobre su reunión

María Fernanda Carrascal, ponente de la hundida reforma laboral, respondió al empresario Mario Hernández por la entrevista que concedió a SEMANA, en la que se refirió a la reunión que ambos sostuvieron para discutir la iniciativa.

Hernández, entre otras, afirmó que sintió alivió cuando se hundió en el Congreso la iniciativa radicada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero también que en el encuentro en su fábrica con Carrascal y sus asesores notó falta de experiencia en ella, comentario que a la representante a la Cámara no le gustó.

En SEMANA, el empresario dijo: “Nicolás Ordóñez, el asistente del alcalde de Bucaramanga, me llamó y me preguntó si podía atender a esta niña. Yo le dije: “Claro, que venga aquí a almorzar. Que venga cuando quiera”. Llegó con dos asistentes. Bueno, pero yo le dije: ‘Uy, usted está muy linda. Usted está para reina de belleza’. Empezamos a hablar y me di cuenta de que no tiene experiencia, está muy joven y eso es muy complicado”.

Al comentario de Mario Hernández, Mafe Carrascal respondió en la mañana de este 24 de junio, demostrando su enfado.

“Muy decepcionante y desleal, Mario Hernández, que usted le de una entrevista a Semana sobre nuestra reunión para deslegitimar mi voz y seguir promoviendo una campaña de desprestigio en mi contra. Yo jamás hubiera usado un medio para tal cosa”, escribió en Twitter la congresista del Pacto Histórico.

Al igual que Hernández, Mafe Carrascal dio detalles de lo que conversaron en la reunión y la información que le brindó sobre la reforma laboral.

“Yo fui a reunirme con usted con amplitud, transparencia y llevando toda la información de la ponencia que usted y su gerente no tenían. Evidentemente no tenían ni idea sobre la ponencia ni cuál era mi rol. Todo indica que todavía tampoco”, expuso.