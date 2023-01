Confidenciales Nicolás Petro Alcocer, el hijo de Gustavo Petro, coincidió con Álvaro Uribe: ¿en qué?

Nicolás Petro Alcocer, el hijo que adoptó el presidente Gustavo Petro, ha venido adquiriendo un protagonismo a través de las redes sociales, un escenario donde además de expresar sus opiniones, le ha servido para defenderse de varias críticas y noticias falsas en su contra en las últimas semanas.

Este lunes, 30 de noviembre, el joven se mostró de acuerdo con el expresidente Álvaro Uribe, uno de los mayores antagonistas políticos de Gustavo Petro en los últimos años, en su intención de seguir mostrando el rostro positivo de Medellín.

“Medellín no puede seguir convirtiéndose en un destino de turismo de drogas y de prostitución (...) A todos esos abusivos que vienen aquí a buscar drogas y prostitución, que no vuelvan. Y los locales que haya que cerrar, se cierran”, dijo el exjefe de Estado en su cuenta personal de Twitter después de participar de una de sus reuniones regionales del Centro Democrático en la capital paisa durante el fin de semana.

Ante eso, Petro Alcocer respondió: “Así es. Hay que comenzar a cambiar esa imagen tan denigrada de Colombia en el exterior”.

Así es. Hay que comenzar a cambiar esa imagen tan denigrada de Colombia en el exterior. https://t.co/cC2YyMKucl — Nicolas Alcocer Petro (@nalcocer_petro) January 30, 2023

Los hijos de Petro han sido prudentes frente a la oposición que ejerce Uribe contra el Gobierno actual. Andrea Petro, por ejemplo, dijo en diálogo con SEMANA que había que reconocer que el expresidente era un líder inteligente.

“Veo a Uribe muy silencioso, muy callado. Sinceramente, lo veo en una posición de análisis y observación. Él es un hombre muy inteligente, eso no se lo vamos a quitar. Es prudente, está analizando en qué momento va a aparecer o quizás no. Él no va a comentar cualquier cosa como María Fernanda Cabal, Miguel Polo Polo o Paloma Valencia; es estratégico”, manifestó.

Mientras tanto, Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente, le afirmó a esta revista que “la oposición de Uribe ha sido decente, pero no se puede decir lo mismo del Centro Democrático, su partido político”.