Nueva molestia de Carlos Caicedo con Gustavo Petro: “Resulta inadmisible”

La herida en la izquierda no sana y el candidato a la Presidencia Carlos Caicedo lanzó nuevas críticas al presidente Gustavo Petro. Caicedo cuestionó que el Gobierno nacional no le ha asignado un esquema de seguridad, a pesar de que está en campaña para las elecciones de 2026 y de que otros aspirantes a la Presidencia sí cuentan con uno de estos.

“Ayer, martes 16, a las 11:30 p.m., vi en el aeropuerto El Dorado a Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, con un esquema de seguridad de más de 20 escoltas de la UNP y la Policía, mientras yo esperaba la llegada de mis hijos a Bogotá sin un solo escolta. Es inevitable preguntarse, con profunda preocupación: ¿este es el trato de un gobierno que se presenta como alternativo?“, cuestionó el líder del movimiento Fuerza Ciudadana.

Caicedo asegura que se ha comunicado con el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, pero que pese a esto y a que manifestó que fue blanco de intimidaciones aún no le han asignado un cuerpo de protección.

“Resulta inadmisible que se refuercen de manera desproporcionada los esquemas de seguridad de líderes de la derecha, mientras quienes representamos una izquierda independiente quedamos expuestos. La protección de la vida no puede depender de afinidades políticas“, afirmó el candidato presidencial.

Carlos Caicedo responsabilizó a Gustavo Petro por cualquier incidente que pueda ocurrirle y advirtió que el Estado debe garantizar la vida de los líderes políticos.