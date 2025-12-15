Suscribirse

La izquierda cada vez más dividida: Carlos Caicedo aprovechó triunfo de la derecha en Chile para lanzar un varillazo a Gustavo Petro

Caicedo habló de las alianzas del Gobierno Petro con sectores políticos tradicionales.

Redacción Semana
15 de diciembre de 2025, 11:29 a. m.
Las diferencias al interior de la izquierda son cada vez más evidentes. Y quedaron nuevamente sobre la mesa este lunes, 15 de diciembre, tras el triunfo de la derecha en las elecciones presidenciales en Chile. José Antonio Kast fue elegido democráticamente y generó una alerta en sectores progresistas de América Latina.

El exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, quien fue aliado políticamente de Gustavo Petro durante varias décadas, aprovechó el triunfo de la oposición a Gabriel Borich para lanzar un varillazo contra el líder colombiano.

“La elección presidencial en Chile de este domingo deja aprendizajes relevantes para América Latina. Los proyectos de izquierda solo se sostienen cuando existe coherencia entre el mandato popular, la acción de gobierno y los resultados concretos que mejoran la vida de la gente”, dijo.

Y siguió: “Cuando las fuerzas que se presentan como transformadoras renuncian a modificar las estructuras que reproducen la desigualdad y priorizan consensos con sectores históricamente privilegiados, o pactan o hacen concesiones a sectores políticos tradicionales, se alejan del pueblo y erosionan la confianza popular”.

En esos escenarios, según Caicedo: “Las reformas pierden profundidad, el desencanto social crece y se abren espacios para opciones de extrema derecha. En este contexto regional, confiamos en que el nuevo ciclo político en Chile se desarrolle con pleno respeto a los derechos humanos y que se preserven las conquistas sociales que son el resultado de décadas de lucha del pueblo chileno”.

Esa ha sido la principal crítica de Carlos Caicedo en los últimos meses con Gustavo Petro: la alianza para gobernar con sectores políticos tradicionales. “Al presidente lo tienen secuestrado esos sectores”, manifestó recientemente.

“A Petro lo ha venido secuestrando poco a poco una cúpula de políticos del Pacto Histórico que lo rodean, entre los cuales hay personas venidas de la derecha, camaleones políticos como Armando Benedetti y Roy Barreras”, dijo.

Afirmó que tanto Benedetti como Barreras “no representan a ninguna izquierda auténtica, que no tienen procesos sociales históricos; más bien sus aliados políticos son clanes y mafias políticas regionales. Y el presidente, tal vez, ha visto en esos aliados la suma de unos sectores que quiere, pero si se dan cuenta, todas las reformas han sido absolutamente recortadas”.

Carlos Caicedo manifestó que Gustavo Petro llevó a su gobierno neoliberales como Alejandro Gaviria, “que, evidentemente, no iban a defender la reforma a la educación. Y lo que nosotros sí hemos hecho es apoyar al presidente a lo largo de estos años”.

La división es de tal nivel que Carlos Caicedo tomó distancia de Gustavo Petro y como ocurrió en el 2022 sacó lista aparte al Senado y la Cámara alejada del Pacto Histórico. Allí recogió a varias figuras políticas que están distantes o molestas con el petrismo.

Como si fuera poco, él es precandidato a la presidencia, no cree en el frente amplio convocado por Gustavo Petro y tal y como están las cosas llegará solo a la primera vuelta presidencial y dividirá los votos de la izquierda entre él y, posiblemente, Iván Cepeda.

