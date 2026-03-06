“Ojo que el que juega con candela se quema”: Daniel Palacios a Gustavo Petro por crítica que lanzó a Donald Trump

Las recientes declaraciones que dio el presidente Gustavo Petro desde Chicago, en Estados Unidos, en contra del gobierno de su homólogo Donald Trump, no pasaron desapercibidas en Colombia.

Fue el caso del candidato presidencial Daniel Palacios, quien le lanzó una fuerte advertencia a Petro: “El provacador va nuevamente a suelo de Estados Unidos a cazar pelea con @realDonaldTrump después que no salga @petrogustavo a victimizarse. ¿Cuál es la necesidad siempre de poner en riesgo las relaciones? Llamar la atención? Ojo que el que juega con candela se quema”.

En el discurso que desató la polémica, el mandatario cuestionó la intervención de Estados Unidos en Venezuela, que dejó como resultado la captura del señalado dictador Nicolás Maduro.

“Era 3 de enero cuando acabábamos de empezar a festejar este nuevo año y caían misiles en Caracas y esa era la nación en donde nació Simón Bolívar”, dijo Petro en el funeral del líder de derechos humanos, Jesse Jackson.

Gustavo Petro criticó a EE. UU. por intervención en Venezuela: “Llegamos a pensar que un misil iba a caer sobre mí”

Pero Petro fue más allá: “Un misil en el Caribe que es el mar de la libertad, no puede ser, es una alerta de que estamos viviendo e inicio de los tiempos de la barbarie y hasta llegamos a pensar que un misil iba a caer sobre nosotros, sobre mí mismo y me tocó ir corriendo a la Casa Presidencial para guardar la espada del libertador que mantenía en el combate siempre para guardarla con mi propio cuerpo, pero los misiles que fueron desplazando de geografía”.

“Estamos ante una circunstancia, una circunstancia que recuerda a 1933, ese año Hitler sin tener la mayoría electoral subió al poder en Berlín, Alemania, ese día doblaron las campanas y solamente doblaban por la humanidad”, puntualizó.