Otty Patiño reapareció después de pasar meses ausente de la vida pública

El alto comisionado acudió a una audiencia pública para defender el proyecto de paz total radicado ante el Congreso.

Redacción Semana
1 de septiembre de 2025, 6:08 p. m.
El alto comisionado de paz, Otty Patiño, se presentó en una audiencia pública ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
| Foto: Captura en pantalla transmisión Canal Congreso

El alto comisionado de paz, Otty Patiño, reapareció tras pasar más de tres meses ausente de los eventos públicos por motivos de fuerza mayor que lo habían apartado de sus tareas dentro del Gobierno nacional.

Patiño se presentó ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para una audiencia pública sobre el proyecto de marco jurídico para la paz total, que está en trámite en el Congreso de la República.

Contexto: Campesinos radicarán propuesta de consulta popular

El comisionado hizo una presentación de diez minutos desde la que defendió que las iniciativas del Gobierno sobre este asunto están enmarcadas en el objetivo de la superación de la violencia del país y, según él, no únicamente en el fin del conflicto armado.

“Hoy, el tema está más centrado en la transición del grupo armado hacia un grupo civil. Ninguno de los actores armados que hoy tenemos está hablando de una paz nacional, sino de una paz territorial, y el tránsito está dado porque ellos no quieren venir a ocupar curules en el Congreso, sino que quieren oportunidades de desarrollo en sus respectivos territorios.

Contexto: Iván Duque advierte que Colombia está a punto de ser descertificada

La audiencia pública se realizó en la mañana de este lunes, primero de septiembre. En esa misma instancia, el jefe negociador del Gobierno con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Armando Novoa, pidió que el Gobierno envíe “un mensaje de urgencia al trámite de ese proyecto”, defendió Patiño ante la Comisión Primera de la Cámara.

Otty PatiñoPaz totalComisión PrimeraCámara de Representantescongreso

