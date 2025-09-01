Otty Patiño reapareció después de pasar meses ausente de la vida pública

El alto comisionado de paz, Otty Patiño, reapareció tras pasar más de tres meses ausente de los eventos públicos por motivos de fuerza mayor que lo habían apartado de sus tareas dentro del Gobierno nacional.

Patiño se presentó ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para una audiencia pública sobre el proyecto de marco jurídico para la paz total, que está en trámite en el Congreso de la República.

El comisionado hizo una presentación de diez minutos desde la que defendió que las iniciativas del Gobierno sobre este asunto están enmarcadas en el objetivo de la superación de la violencia del país y, según él, no únicamente en el fin del conflicto armado.

“Hoy, el tema está más centrado en la transición del grupo armado hacia un grupo civil. Ninguno de los actores armados que hoy tenemos está hablando de una paz nacional, sino de una paz territorial, y el tránsito está dado porque ellos no quieren venir a ocupar curules en el Congreso, sino que quieren oportunidades de desarrollo en sus respectivos territorios.