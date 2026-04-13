Paloma Valencia reta a Iván Cepeda a debate presidencial: “Dé la cara”

La candidata presidencial Paloma Valencia retó a su contendor del Pacto Histórico, Iván Cepeda, a enfrentarse con ella en un debate de cara a las elecciones del domingo 31 de mayo.
“Estoy esperando que Iván Cepeda salga y dé la cara. Mientras él no lo haga, ahí seguiré en el Congreso llamándole la atención sobre todos los errores de este Gobierno y sobre el fracaso de su paz total que nos tiene a los colombianos viviendo en la violencia nuevamente”, expresó la congresista.
A falta de debates presidenciales a la vista, Valencia y Cepeda se han confrontado en medio de las discusiones en el Senado de la República. El del Pacto Histórico le pidió a su contendora del Centro Democrático no convertir al Congreso en un escenario de la disputa presidencial.
Entretanto, Valencia cuestionó la negativa que ha tenido Cepeda para asistir a ese tipo de escenarios: “Le da como miedo, le toca leer los discursos”.
Paloma Valencia le pidió a Iván Cepeda "dar la cara" en un debate presidencial. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/RF8rAkwLvT— Revista Semana (@RevistaSemana) April 13, 2026