Paloma Valencia reta a Iván Cepeda a debate presidencial: “Dé la cara”

La candidata presidencial Paloma Valencia retó a su contendor del Pacto Histórico, Iván Cepeda, a enfrentarse con ella en un debate de cara a las elecciones del domingo 31 de mayo.

“Estoy esperando que Iván Cepeda salga y dé la cara. Mientras él no lo haga, ahí seguiré en el Congreso llamándole la atención sobre todos los errores de este Gobierno y sobre el fracaso de su paz total que nos tiene a los colombianos viviendo en la violencia nuevamente”, expresó la congresista.

Paloma Valencia seguirá en eventos públicos pese a amenazas en su contra; habrá revisión de su esquema

A falta de debates presidenciales a la vista, Valencia y Cepeda se han confrontado en medio de las discusiones en el Senado de la República. El del Pacto Histórico le pidió a su contendora del Centro Democrático no convertir al Congreso en un escenario de la disputa presidencial.

Entretanto, Valencia cuestionó la negativa que ha tenido Cepeda para asistir a ese tipo de escenarios: “Le da como miedo, le toca leer los discursos”.