Confidenciales

Paloma Valencia reta a Iván Cepeda a debate presidencial: “Dé la cara”

Los candidatos se han enfrentado en discusiones en el Congreso, pero no en un debate presidencial.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
13 de abril de 2026, 4:11 p. m.
Iván Cepeda y Paloma Valencia.
Iván Cepeda y Paloma Valencia. Foto: SEMANA

La candidata presidencial Paloma Valencia retó a su contendor del Pacto Histórico, Iván Cepeda, a enfrentarse con ella en un debate de cara a las elecciones del domingo 31 de mayo.

“Estoy esperando que Iván Cepeda salga y dé la cara. Mientras él no lo haga, ahí seguiré en el Congreso llamándole la atención sobre todos los errores de este Gobierno y sobre el fracaso de su paz total que nos tiene a los colombianos viviendo en la violencia nuevamente”, expresó la congresista.

Paloma Valencia seguirá en eventos públicos pese a amenazas en su contra; habrá revisión de su esquema

A falta de debates presidenciales a la vista, Valencia y Cepeda se han confrontado en medio de las discusiones en el Senado de la República. El del Pacto Histórico le pidió a su contendora del Centro Democrático no convertir al Congreso en un escenario de la disputa presidencial.

Entretanto, Valencia cuestionó la negativa que ha tenido Cepeda para asistir a ese tipo de escenarios: “Le da como miedo, le toca leer los discursos”.