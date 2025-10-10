Suscribirse

Papá de Miguel Uribe Turbay le hace petición puntual al presidente Petro: “Suficiente daño ya ha causado”

Miguel Uribe Londoño, padre del senador y precandidato asesinado, fue claro con el jefe de Estado colombiano.

Redacción Confidenciales
10 de octubre de 2025, 2:23 p. m.
Este sábado, 11 de octubre, se cumplen dos meses de la muerte del senador y precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, tras haber luchado varios días por su vida en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Ahora, el padre del congresista asesinado a bala, el hoy precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño, le hizo una petición puntual al presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en la red social X. Le solicitó al jefe de Estado que no se meta en el caso de su hijo.

Le exijo a Gustavo Petro apartarse del caso de mi hijo Miguel. Suficiente daño ya ha causado”, le dijo puntualmente Uribe Londoño a Petro.

La solicitud de Uribe Londoño se dio luego de que el apoderado de la familia del congresista asesinado rechazara las declaraciones de Alejandro Carranza, abogado del presidente Petro, en las que denunció ante la CIDH una supuesta “agenda política” e “instrumentalización” tras el crimen de Uribe Turbay.

