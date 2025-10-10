Papá de Miguel Uribe Turbay le hace petición puntual al presidente Petro: “Suficiente daño ya ha causado”

Este sábado, 11 de octubre, se cumplen dos meses de la muerte del senador y precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, tras haber luchado varios días por su vida en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Ahora, el padre del congresista asesinado a bala, el hoy precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño, le hizo una petición puntual al presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en la red social X. Le solicitó al jefe de Estado que no se meta en el caso de su hijo.

“Le exijo a Gustavo Petro apartarse del caso de mi hijo Miguel. Suficiente daño ya ha causado”, le dijo puntualmente Uribe Londoño a Petro.