Suscribirse

Nariño

Parlamento Andino y WEF Ecuador 2025 impulsan alianza para ampliar jornadas médicas en Colombia y la región

El plan contempla operaciones gratuitas de labio leporino, paladar hendido y polidactilia.

Redacción Semana
15 de septiembre de 2025, 3:18 p. m.
Alianza del Parlamento Andino para la atención de población vulnerable en Colombia
Alianza del Parlamento Andino para la atención de población vulnerable en Colombia | Foto: cortesía

En el marco del WEF Ecuador 2025, realizado en Cuenca con la participación de representantes de más de 14 países, la líder social Claudia Cabrera intervino como panelista en el diálogo “Paz y Gobernanza: Claves para el Cambio Social”, donde expuso la experiencia de Nariño en procesos de reconciliación, innovación social y fortalecimiento comunitario.

Durante el encuentro internacional, Cabrera avanzó en una agenda de cooperación con el Parlamento Andino para ampliar el alcance de las jornadas sociales en salud. En reuniones con June Bohórquez Garcés, vicepresidenta de la entidad, y con el secretario general, Dr. Eduardo Chiliquinga Mazón, se definieron mecanismos de articulación para llevar programas médicos y de prevención a nivel regional.

El plan contempla operaciones gratuitas de labio leporino, paladar hendido y polidactilia, además de capacitaciones al personal de salud en detección temprana del cáncer infantil, con el apoyo de especialistas en oncología pediátrica.

“Estamos comprometidos en fortalecer la integración regional y en generar un impacto colectivo que transforme vidas. Queremos que este esfuerzo social llegue a los cinco países que conforman el Parlamento Andino: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile”, señaló Cabrera.

Con esta alianza, se busca no solo brindar soluciones médicas inmediatas a cientos de familias vulnerables, sino también consolidar una política social inclusiva y de cooperación en la región andina.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. María Fernanda Cabal sorprende con sus mensajes, tras arremetida de María Claudia Tarazona “La oscuridad es el anticipo de la luz”

2. Néstor Humberto Martínez, exministro de Justicia cuando Colombia fue descertificada: “Samper no desafió a Estados Unidos, Petro sí”

3. Petro habló de pasar una importante infraestructura del país a la nación y desató una ola de comentarios

4. Citando la biblia, José Félix Lafaurie defendió a su esposa María Fernanda Cabal por declaraciones de María Claudia Tarazona

5. No olvidan a Luis Díaz: figura de Liverpool se desahogó y admitió que extrañan al guajiro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

NariñoEcuadorNiñez en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.