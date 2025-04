La senadora Blel consideró que hay límites que no se deben transgredir y calificó esas declaraciones del presidente como un ataque a la institucionalidad. Las aseveraciones de Petro fueron hechas durante un evento público en el municipio de Soledad, Atlántico, y luego él repitió ese insulto en una publicación en su cuenta de X.

“Hay límites que no se deben cruzar y no todo vale en la política. Insultar con palabras soeces al presidente del Congreso no es solo un ataque personal, es una agresión directa a la institucionalidad que todos debemos respetar, más desde el Ejecutivo”, cuestionó Blel.