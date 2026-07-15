Partido Liberal respaldará a Alfredo Deluque para la presidencia del Senado

El Partido Liberal se sumó a las colectividades que respaldarán al senador Alfredo Deluque el próximo 20 de julio para ser el próximo presidente de esa corporación durante el primer año del Congreso.

Nuevo golpe para el uribismo: Cambio Radical apoyará a Alfredo Deluque para la presidencia del Senado

La colectividad cuenta con 13 senadores que acompañarían esa decisión. Si bien Deluque no tendría una mayoría absoluta para ser elegido en ese cargo, contaría con más de 40 votos, sumados a otras colectividades que ya han anunciado que respaldarán al senador guajiro.

En las últimas horas se conoció que Cambio Radical decidió respaldar a Deluque, asimismo, el Partido Conservador ya había anunciado en las últimas horas que también le daría el espaldarazo al senador de La U.

Uno de los trasfondos de la decisión es que Deluque fue apoyado por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, por lo que esas colectividades quisieron comenzar con una buena gobernabilidad respaldando al mandatario entrante.

En la competencia también está el senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático, sin embargo, no habría logrado los respaldos necesarios para tener esa dignidad.