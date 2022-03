Confidenciales Peñalosa dice que Petro va a dejar a Bogotá sin metro

El exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial Enrique Peñalosa reaccionó molesto a lo dicho por el senador Gustavo Petro, en el marco del debate del Pacto Histórico de la alianza digital de SEMANA y El Tiempo, en el que el dirigente de izquierda aseguró que, en caso de resultar vencedor de las elecciones y llegar a la Presidencia de la República, revisará la continuidad del metro elevado en Bogotá.

Petro fue uno de los principales promotores del metro subterráneo en la capital del país y siempre estuvo en contra del entonces alcalde Enrique Peñalosa, de avanzar con la posibilidad de un metro elevado en la ciudad.

El candidato del Pacto Histórico afirmó: “Hasta ahora no hay estudios, hasta al día de hoy, la empresa que contrató Peñalosa, de origen chino, no ha presentado estudios de metro elevado y mientras no presente estudios no hay valores, cantidades. Ni siquiera sabemos cuál es ese 70 % (que debe financiar la Nación) y si se puede o no se puede”.

Ante este anuncio, Peñalosa acusó a Petro de dejar “sin metro” a los bogotanos.

“Ahora Gustavo Petro les dice a los bogotanos que los va a dejar sin metro. Él con su arrogancia infinita dice que va a parar el proyecto del metro que se está construyendo, que está contratado, que está financiado por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones”, indicó Peñalosa.

El candidato de la coalición de centro derecha Equipo por Colombia calificó como “irresponsable” lo dicho por Petro.

“Esto son mentiras, son promesas irresponsables y por supuesto que a él no le importa dejar a Bogotá sin metro”, expresó Peñalosa.

El también exalcalde de Bogotá fue claro en explicar que ni siquiera como presidente Petro “puede parar ese proyecto a no ser que esté dispuesto a pagar miles de millones de dólares de multas y sanciones por cambiar un contrato que está en ejecución”.