Petro aseguró que no quiere volverse un “viejo cansón” al terminar la presidencia; dijo que no volverá a ser candidato

El país vive este domingo una jornada decisiva para el futuro de los próximos 4 años, pues más de 20 millones de colombianos tienen la posibilidad de salir a las urnas para elegir a su próximo presidente, que está entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda, dos extremos que han tratado de cautivar a los sectores de centro, pero que también han dejado muchas dudas sobre el electorado.

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El presidente Gustavo Petro, tal y como es tradición, estuvo presente en la mañana de este 21 de junio para hacer el acompañamiento de la apertura de urnas, oficializada por el registrador, Hernán Penagos. Luego de ello, pasó a la mesa de votación y depositó la tarjeta electoral en la urna, luego de mostrar su voto a los periodistas.

Acto seguido, pronunció un discurso, en el que aseguró que hasta el momento la jornada electoral se ha realizado de manera tranquila en el país y sin hechos de orden público relevantes. Además aseguró que el mandatario ha garantizado la democracia en el país y que entregará el poder, deslegitimando el relato de “dictador” que han forjado sus opositores.

En sus palabras, el mandatario también se refirió a los rumores sobre que dentro de poco ocuparía la candidatura a la Gobernación de Atlántico. Dijo que no volverá a ser candidato en ninguna elección.

Presidente Gustavo Petro vota en la mesa uno de la plaza de Bolívar Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“No creo que vuelva a ser candidato en ninguna elección, esta es la última que protagonizo como jefe de Estado y espero que esta sea decisiva”, indicó.

Adicional a ello comentó que posterior al periodo presidencial, no quiere convertirse en un “viejo cansón, molestando a los colombianos y colombianas que ya merecen una época democrática justa”, indicó.

El mandatario pronunció sus palabras en inmediaciones de la plaza de Bolívar, acompañado de sus dos hijas, Antonella Petro y Sofía Petro.