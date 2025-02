Petro lanzó particular defensa a Daniel Rojas ministro de Educación tras reprobar la tesis: “Si no pasa se la ve conmigo”

“Por ahí vi en la prensa a nuestro ministro de Educación, está estudiando y no fue capaz de pasar la maestría hombre, ya no se preocupe porque yo hice una maestría y ni tuve tiempo de presentar la tesis, así que usted va por delante de mí”, dijo el mandatario colombiano.

El presidente Gustavo Petro lanzó particular defensa al ministro de Educación, Daniel Rojas, tras reprobar la tesis: “Si no pasa se la ve conmigo”. También dijo que “hay izquierdistas tramposos”. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/CZYy0qhcmy

“Eso no hay que ponerle la barrera, pero indudablemente que el ministro de Educación sea capaz de hacer el esfuerzo entre el tiempo poco que queda de preparar una tesis y de enfrentarse para defenderla es supremamente importante, la próxima pasa porque si no ahí si se la ve conmigo, trabajo garantizado, no se puede garantizar trabajo sin alta productividad y le dejo esa tesis”, anotó el mandatario en el discurso que ofreció en medio de la presentación de su nuevo gabinete.