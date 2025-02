Presidente Petro dio primera orden a su nuevo gabinete: preparar una gran movilización “de la manera que sabemos hacerlo”

“Por tanto del proyecto más poderoso para articular, no solo el corazón del mundo, la diversidad colombiana, sino la de América Latina, el Caribe y la humanidad. Entonces, aquí no nos podemos frenar, no podemos decir: sí, qué pena, no pudimos. No, señores, la calle es otra vez el escenario de la manera como sabemos hacerlo, pacífica, alegremente, pero contundente y multitudinariamente. Y si arrancan los pueblos negros y los pueblos indígenas, arranquen, para mañana es tarde, tocó ya”, puntualizó el mandatario colombiano.