Petro reveló que tendrá un nuevo viaje internacional y alertó que si América Latina no se une “la van a recoger en pedacitos”

Petro dio un portazo a las universidades privadas que afectará a miles de estudiantes: “Yo no me comprometí a subsidiarlas”

Contexto: Petro dio un portazo a las universidades privadas que afectará a miles de estudiantes: “Yo no me comprometí a subsidiarlas”

No obstante señaló en suintervención: “Cambié el orden del día porque me espera a ocho horas de distancia y de tiempo una reunión con presidentes latinoamericanos que, progresistas, en la cual quiero estar por obvias razones, si América Latina no se une en este momento, pues la van a recoger en pedacitos porque la situación está difícil y se afronta con unidad en la diversidad”.