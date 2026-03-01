Confidenciales

Petro sorprende y dice el motivo por el que cree que nunca será olvidado en la historia de Colombia: “En al menos un siglo”

El máximo mandatario desató muchas reacciones por lo que dijo en su cuenta de X.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
1 de marzo de 2026, 4:21 p. m.
Gustavo Petro volvió a provocar a sus críticos.
Gustavo Petro volvió a provocar a sus críticos. Foto: Hugo Andrés Sierra-PRESIDENCIA

El presidente Gustavo Petro sorprendió a través de sus redes sociales, más específicamente en X, al hablar del motivo por el que, según él, nunca será olvidado en la historia de Colombia.

Lo hizo en respuesta a una columna de opinión en la que se retomó la declaración que en su momento realizó sobre que era inolvidable en la cama.

“Puede que en la cama sea inolvidable, ya veremos, pero sí en la historia. Por una sola razón: hice el primer gobierno no oligárquico y democrático en al menos un siglo”, escribió el jefe de Estado.

La publicación no tardó en hacerse viral y desató muchas reacciones; algunos apoyaron lo que dijo, mientras que otros internautas se mostraron en contra y aprovecharon para lanzar fuertes críticas.

Confidenciales

Abelardo de la Espriella destaca el resultado de Salvación Nacional en la encuesta de AtlasIntel para SEMANA: “Contra viento y marea”

Confidenciales

El mensaje de David Luna a una semana de la primera jornada electoral de 2026: “La respuesta somos todos”

Confidenciales

“Vamos a tener puño de hierro contra el crimen”: Juan Carlos Pinzón señala que el Valle del Cauca será prioridad en su gobierno

Confidenciales

Candidato de la Alianza Verde propone que la Educación Física sea una asignatura obligatoria en todos los colegios

Confidenciales

Juan Manuel Londoño pide “responsabilidad” en la transición hacia la prohibición de las corridas de toros

Confidenciales

Gustavo Petro reaccionó a la caída de un misil sobre una escuela de niñas en Irán: “Barbarie”

Confidenciales

“Yo no voy a votar por ninguna consulta, hay que cambiar el Congreso”: presidente Gustavo Petro

Nación

“No seré la última víctima del presidente Petro”: Hollman Ibáñez denunció amenazas en su contra

Política

El presidente Gustavo Petro califica como “ilegal” el ataque a Irán y plantea la creación de un “frente mundial contra la guerra”

Política

Gustavo Petro confirma que Colombia buscará reunión del Consejo de Seguridad de la ONU tras bombardeos a Irán

Más de Confidenciales

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se refirió a las elecciones del próximo 8 de marzo y el papel de Salvación Nacional.

Abelardo de la Espriella destaca el resultado de Salvación Nacional en la encuesta de AtlasIntel para SEMANA: “Contra viento y marea”

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

El mensaje de David Luna a una semana de la primera jornada electoral de 2026: “La respuesta somos todos”

Juan Carlos Pinzón

“Vamos a tener puño de hierro contra el crimen”: Juan Carlos Pinzón señala que el Valle del Cauca será prioridad en su gobierno

Javier Suárez.

Candidato de la Alianza Verde propone que la Educación Física sea una asignatura obligatoria en todos los colegios

Juan Manuel Londoño es cabeza de lista a la Cámara por Caldas del Partido Conservador.

Juan Manuel Londoño pide “responsabilidad” en la transición hacia la prohibición de las corridas de toros

El presidente Gustavo Petro ganó la puja por la dirección de la Universidad del Atlántico y las denuncias de posible burocracia han tomado la agenda del lugar.

Gustavo Petro reaccionó a la caída de un misil sobre una escuela de niñas en Irán: “Barbarie”

El presidente Gustavo Petro habló sobre las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo.

“Yo no voy a votar por ninguna consulta, hay que cambiar el Congreso”: presidente Gustavo Petro

El presidente colombiano Gustavo Petro interviene ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C., el 4 de febrero de 2026. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Salvavidas al petrismo de cara a las elecciones al Congreso

La Corte Constitucional aún no ha definido la suerte de la reforma pensional y eso tiene en vilo a empleadores, fondos privados, Colpensiones y operadores del sistema Pila.

Novedades sobre la reforma pensional y la Corte Constitucional

Noticias Destacadas