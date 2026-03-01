Petro sorprende y dice el motivo por el que cree que nunca será olvidado en la historia de Colombia: “En al menos un siglo”

El presidente Gustavo Petro sorprendió a través de sus redes sociales, más específicamente en X, al hablar del motivo por el que, según él, nunca será olvidado en la historia de Colombia.

Lo hizo en respuesta a una columna de opinión en la que se retomó la declaración que en su momento realizó sobre que era inolvidable en la cama.

“Puede que en la cama sea inolvidable, ya veremos, pero sí en la historia. Por una sola razón: hice el primer gobierno no oligárquico y democrático en al menos un siglo”, escribió el jefe de Estado.

La publicación no tardó en hacerse viral y desató muchas reacciones; algunos apoyaron lo que dijo, mientras que otros internautas se mostraron en contra y aprovecharon para lanzar fuertes críticas.