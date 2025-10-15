Este miércoles, Daniel Quintero anunció que se retira de la consulta del Pacto Histórico, que se realizará el próximo 26 de octubre.

“El CNE mató la consulta del Pacto Histórico al convertirla, en contra de nuestra voluntad, en una consulta interpartidista para evitar que podamos participar en la consulta del frente amplio. No vamos a caer en la trampa. Por esta razón, he pedido mi retiro de la misma”, dijo Quintero.

El exalcalde de Medellín se refirió a la decisión del Consejo Nacional Electoral que negó la impresión de nuevos tarjetones para que estuviera el logo del Pacto Histórico. La razón es que la solicitud de la consulta interna fue hecha por los partidos Comunista, el Polo Democrático y la Unión Patriótica. Por tanto, consideraron este mecanismo como una consulta interpartidista.

El CNE mató la consulta del Pacto Histórico al convertirla, en contra nuestra voluntad, en una consulta interpartidista para evitar que podamos participar en la consulta del frente amplio. No vamos a caer en la trampa. Por esta razón he pedido mi retiro de la misma. pic.twitter.com/POvU5MZLrL — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) October 15, 2025

El presidente Petro reaccionó a esa decisión: “El Consejo Nacional Electoral no ha dado las garantías para la realización de la consulta del Pacto Histórico. La desbarata a la fuerza. Es un golpe antidemocrático".

El precandidato Juan Carlos Pinzón respondió duramente a la salida de Quintero de la consulta:

“No tengo duda que Petro y demás payasos se dieron cuenta de que la gente no les va a votar esa consulta. Les dio miedo que el pueblo colombiano les pegara una gran derrota”.