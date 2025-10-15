Suscribirse

“Petro y demás payasos se dieron cuenta de que la gente no va a votar esa consulta”, Juan Carlos Pinzón sobre el retiro de Daniel Quintero

El precandidato presidencial asegura que la movida del exalcalde se debe a que sabe que el Pacto Histórico vivirá una derrota este 26 de octubre.

Redacción Semana
15 de octubre de 2025, 12:22 p. m.
Juan Carlos Pinzón, Gustavo Petro y Daniel Quintero | Foto: SEMANA/Getty/ElPaís

Este miércoles, Daniel Quintero anunció que se retira de la consulta del Pacto Histórico, que se realizará el próximo 26 de octubre.

“El CNE mató la consulta del Pacto Histórico al convertirla, en contra de nuestra voluntad, en una consulta interpartidista para evitar que podamos participar en la consulta del frente amplio. No vamos a caer en la trampa. Por esta razón, he pedido mi retiro de la misma”, dijo Quintero.

Daniel Quintero anuncia que se retira de la consulta del Pacto Histórico, que se votará el próximo 26 de octubre

El exalcalde de Medellín se refirió a la decisión del Consejo Nacional Electoral que negó la impresión de nuevos tarjetones para que estuviera el logo del Pacto Histórico. La razón es que la solicitud de la consulta interna fue hecha por los partidos Comunista, el Polo Democrático y la Unión Patriótica. Por tanto, consideraron este mecanismo como una consulta interpartidista.

El presidente Petro reaccionó a esa decisión: “El Consejo Nacional Electoral no ha dado las garantías para la realización de la consulta del Pacto Histórico. La desbarata a la fuerza. Es un golpe antidemocrático".

El precandidato Juan Carlos Pinzón respondió duramente a la salida de Quintero de la consulta:

“No tengo duda que Petro y demás payasos se dieron cuenta de que la gente no les va a votar esa consulta. Les dio miedo que el pueblo colombiano les pegara una gran derrota”.

