Piden al Gobierno Petro implementar plan de choque para enfrentar el bajo recaudo y el desempleo

“Le advertimos al Gobierno nacional que aumentar tarifas y crear nuevos impuestos no solucionaría el problema del recaudo, pero se han empeñado en presionar aún más la economía. Peor aún, no se están devolviendo los impuestos a través de inversión pública y, al contrario, los recursos recaudados están sin ejecutar o, lo que es más grave, sin siquiera comprometerse”, dijo.

“Esta no es una situación nueva, pero, lamentablemente, ya no sorprende. Cuando el Gobierno presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo, se anticipó la necesidad de recortar o aplazar $50 billones en gastos. Sin embargo, el decreto solo abarcó $20 billones y, como advertí, en su momento, no hay liquidez suficiente para cumplir con el resto, puntualizó”.