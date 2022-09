Confidenciales Polo Polo le exige al presidente Gustavo Petro pedir perdón por los crímenes del M-19

Gustavo Petro, presidente de la República, aprovechó su agenda de trabajo este miércoles 21 de septiembre en Nueva York (Estados Unidos) para pedirle perdón a Haití por el asesinato del presidente de ese país, Jovenel Moïse, crimen que “cometieron mercenarios colombianos”, según el primer mandatario.

Antes estas controversiales declaraciones, el congresista Miguel Polo Polo no se quedó callado y se despachó una vez más en su cuenta personal de Twitter en contra del cordobés. Asimismo, le mandó una contundente pregunta.

“¿Cuándo nos pedirá perdón a los afros por el asesinato del líder sindical negro José Raquel Mercado, secuestrado, torturado y asesinado por la guerrilla M-19 a la cual usted perteneció? ¿Cuándo pedirá perdón al país por todos los crímenes de lesa humanidad cometidos por el M-19?”, precisó.

¿Cuando nos pedirá perdón a los afros por el asesinato del líder sindical negro José Raquel Mercado, secuestrando, torturado y asesinado por la guerrilla M19 a la cuál usted perteneció? ¿Cuando pedirá perdón al país por todos los crímenes de lesa humanidad cometidos por el M19? https://t.co/bB8XuPSSwe — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) September 22, 2022

Cabe recordar que el representante a la Cámara por las negritudes invitó a todos los ciudadanos colombianos a salir a las calles a manifestarse en contra del gobierno del nuevo Jefe de Estado y las reformas que está impulsando, principalmente la tributaria.

“¡A marchar este 26 de septiembre contra el nefasto gobierno del exguerrillero! ¡Todos a las calles! No a la reforma tributaria, al alza de la gasolina, a la desmoralización de nuestra Fuerza Pública, no a subsidiar bandidos y no a la expropiación de las pensiones. ¡Fuera Petro!”, puntualizó.