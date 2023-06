Confidenciales Presidente Gustavo Petro dice que quienes critican sus constantes viajes al exterior es porque sienten envidia: “En el mundo nos quieren”

Aunque los viajes internacionales de los presidentes de la República pueden tener en algunas ocasiones una gran trascendencia en la agenda global del país y conseguir avances significativos para el comercio exterior, también son duramente criticados por un sector de la opinión pública, que no se explica por qué un mandatario se gasta grandes sumas de dinero en comitivas habiendo tantas necesidades de gasto en el territorio nacional.

Y en el caso del presidente Gustavo Petro no ha sido la excepción. De hecho, el mandatario es uno de los jefes de Estado colombianos que más ha viajado durante sus primeros diez meses de gobierno.

Desde que llegó a la Casa de Nariño, el 7 de agosto del año pasado, Petro ha salido del país en 20 oportunidades. Es decir, en promedio, el presidente viaja al exterior dos veces al mes.

Estas críticas, como era de esperarse, no cayeron bien en el jefe de Estado, quien señaló que quienes lo critican es porque “les da envidia”.

“Se ponen envidiosos nuestros opositores, porque si salían los presidentes de ellos, los que les gritaban eran groserías y les gritaban asesinos, mientras que a nosotros lo que hacen es invitarnos los reyes y las reinas”, apuntó Petro desde La Guajira.

Y luego insistió en su idea: “Les da envidia, es que para lograr eso se necesita una cosa: no matar, no mentir. En el mundo nos quieren, porque ellos han descubierto que aquí hay una riqueza que antes no era, el sol, los vientos, los mares y yo diría la gente de La Guajira, ellos no saben quién es la gente”.

Según la respuesta a un derecho de petición enviado por el senador Carlos Fernando Motoa a la Presidencia, Petro ha permanecido por fuera de Colombia cerca de 60 días durante los primeros 10 meses de su Gobierno.

“Esto es, casi 2 meses durante los cuales pudo enfrentar la crisis de la infraestructura que atraviesa el país o revertir el caos que provocó la ‘paz total’ en las regiones”, explicó Motoa.