Presidente Gustavo Petro llegará a Bucaramanga este viernes: “¿Otro tarimazo?”

El presidente Gustavo Petro estará este viernes, 29 de agosto, en la ciudad de Bucaramanga, capital de Santander. Así lo dio a conocer en su cuenta personal de X.

El mandatario de los colombianos publicó un post de la invitación y convocó a los ciudadanos al evento: "En Bucaramanga nos vemos. La lucha por las pensiones continúa“.

El evento se llevará a cabo en la plaza cívica Luis Carlos Galán y está previsto a dar inicio a las 2:00 de la tarde, pero quienes desean asistir lo pueden hacer desde las 11:00 de la mañana.

El objetivo de este encuentro será hablar del subsidio para adultos mayores Pilar Solidario del Departamento de Prosperidad Social, que entregará $ 230.000 a cada beneficiario.

“Gobierno anuncia aumento en la cobertura y el monto de Colombia Mayor, paso hacia el Pilar Solidario, que beneficiará a tres millones de adultos mayores, en pobreza y vulnerabilidad. Inicia búsqueda activa e inscripción de adultos mayores”, dice el anuncio.

Sin embargo, algunos ciudadanos le han respondido al mandatario ante este evento y le han preguntado si se trata de “¿otro tarimazo?”, haciendo referencia a lo sucedido en Medellín en semanas anteriores.