Suscribirse

Confidenciales

Presidente Gustavo Petro llegará a Bucaramanga este viernes: “¿Otro tarimazo?”

El evento se llevará a cabo en la plaza cívica Luis Carlos Galán.

Redacción Confidenciales
28 de agosto de 2025, 11:37 p. m.
Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en la tarima de la Paz Urbana en Medellín, junto al presidente, Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia.

El presidente Gustavo Petro estará este viernes, 29 de agosto, en la ciudad de Bucaramanga, capital de Santander. Así lo dio a conocer en su cuenta personal de X.

El mandatario de los colombianos publicó un post de la invitación y convocó a los ciudadanos al evento: "En Bucaramanga nos vemos. La lucha por las pensiones continúa“.

El evento se llevará a cabo en la plaza cívica Luis Carlos Galán y está previsto a dar inicio a las 2:00 de la tarde, pero quienes desean asistir lo pueden hacer desde las 11:00 de la mañana.

El objetivo de este encuentro será hablar del subsidio para adultos mayores Pilar Solidario del Departamento de Prosperidad Social, que entregará $ 230.000 a cada beneficiario.

“Gobierno anuncia aumento en la cobertura y el monto de Colombia Mayor, paso hacia el Pilar Solidario, que beneficiará a tres millones de adultos mayores, en pobreza y vulnerabilidad. Inicia búsqueda activa e inscripción de adultos mayores”, dice el anuncio.

Sin embargo, algunos ciudadanos le han respondido al mandatario ante este evento y le han preguntado si se trata de “¿otro tarimazo?”, haciendo referencia a lo sucedido en Medellín en semanas anteriores.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Esperamos que el desenlace no sea catastrófico”: disidencia de Iván Mordisco confirma secuestro de cinco soldados, un policía y un menor de edad

2. Caravana del precandidato presidencial Daniel Palacios sufrió un grave accidente en Medellín

3. Nicolás Maduro agradece la orden de Gustavo Petro de enviar 25.000 hombres a la frontera, en medio de la tensión con el Gobierno Trump

4. No paran los secuestros contra militares: Ejército confirma que cuatro soldados están en poder de las disidencias de Iván Mordisco

5. ¿Qué son las ‘verificaciones vecinales’ que EE. UU. exige a estos inmigrantes? Consulte cómo le afecta

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroBucaramanga

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.