Presidente Petro tras las marchas en contra de las políticas de Trump: “La política de la mentira; casi sumen a Colombia en guerra”

El primer mandatario cambió su discurso tras una llamada con su homólogo de Estados Unidos. Señala a sus detractores de llevar al país a un conflicto.

Redacción Semana
8 de enero de 2026, 2:38 p. m.
El Presidente Gustavo Petro se dirigió a los colombianos en la Plaza de Bolívar, tras la marcha convocada por la soberanía y la democracia.
El Presidente Gustavo Petro se dirigió a los colombianos en la Plaza de Bolívar, tras la marcha convocada por la soberanía y la democracia.

Tras las marchas convocadas por la presidencia para rechazar las políticas “imperialistas” del presidente Donald Trump y, paradójicamente, luego de haber sostenido una llamada con ese mismo mandatario; el presidente Gustavo Petro publicó un trino en su cuenta de X en el que asegura que la política de la mentira casi sume a Colombia en una guerra. El mensaje estaba acompañado de dos fotos de la Plaza de Bolívar.

“El presidente Petro temía un ataque de EE. UU., entonces Trump llamó”: los secretos y la foto del ‘The New York Times’ sobre esa charla

Este mensaje se da justamente luego de que Petro asegurara que, durante la conversación con Trump, pudo constatar que él (Trump) había sido engañado y que realmente no conocía los avances del gobierno en materia de drogas y criminalidad.

De acuerdo con varios trinos publicados por el primer mandatario de Colombia, en la conversación se pudo discutir sobre las diferencias que separan a los mandatarios y acordar una cita en Washington para buscar salidas de fondo a la crisis de la región.

Gustavo Petro habló telefónicamente con Donald Trump, una llamada en medio de la crisis con Venezuela
Gustavo Petro publicó foto de un jaguar y un águila, haciendo alusión a su nuevo acercamiento con Donald Trump.
Gustavo Petro publicó foto de un jaguar y un águila, haciendo alusión a su nuevo acercamiento con Donald Trump. Foto: Presidencia, Gustavo Petro en X

Ese mismo trino se entendió también como un “riendazo” para la oposición que, según Petro, fue en repetidas ocasiones a Estados Unidos a desplegar una narrativa que buscaba poner en conflicto a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.

No obstante, hay que recordar que fue el mismo presidente Petro quien, tras las declaraciones de Trump sobre una posible arremetida militar en el país, el que dijo que veía como posibilidad volverse a tomar las armas para defender al país y, en esa misma línea, su canciller, Rosa Yolanda Villavicencio, aseguró que las fuerzas armadas del país estaban listas para repeler un ataque de EE. UU.

