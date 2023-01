Confidenciales “Primero hubo Ejército que República”: el general (r) Eduardo Zapateiro le mandó un nuevo sablazo al Gobierno

No es secreto que el general (r) Eduardo Zapateiro no conserva las mejores relaciones con el Gobierno del presidente Gustavo Petro. De hecho, su retiró de la comandancia del Ejército surgió tan pronto el líder de izquierda ganó las elecciones en junio de 2022.

Este viernes 6 de enero, el oficial retirado le lanzó un nuevo sablazo al Gobierno y le recordó “que primero hubo Ejército que República. ¿Saben por qué? Porque son las Fuerzas Militares las que llevan en sus hombros la responsabilidad y bienestar de toda una nación”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

Agregó que, por eso, “es indispensable que el Gobierno las escuche, pues ellos conocen la historia de las victorias y derrotas de un país”.

Zapateiro ―quien acompañó una fotografía de él hablándole al oído al expresidente Iván Duque― no entregó detalles de las razones que lo motivaron a hacerle el llamado a la Casa de Nariño, pero no es secreto la desmoralización al interior de un sector grueso de las Fuerzas Militares por las decisiones que ha venido tomando recientemente el nuevo gobierno, entre ellas, el cese bilateral al fuego con cuatro grupos armados, de los cuales, ellos se enteraron por la prensa.

Además, existe la molestia porque en los decretos no se delimitó el cese al fuego, es decir, la fuerza pública no podrá volver a actuar por todo el país contra las bandas criminales porque el gobierno no especificó una zona donde se silenciarán temporalmente las armas.

Así mismo, esta semana se especuló un bajonazo en los subsidios de vivienda por parte del Estado a las Fuerzas Militares, un tema que tuvo que salir a aclarar el Ministerio de Defensa a través de un comunicado de prensa.

Recordemos que desde la campaña presidencial, a Zapateiro no le tembló la voz para opinar sobre lo que pensaba del entonces candidato Gustavo Petro, un tema que le pasó factura porque lo llevó a renunciar apenas el dirigente del Pacto Histórico se quedó con el poder en la Casa de Nariño.