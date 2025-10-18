Confidenciales
Procuraduría activa Mesa de Ayuda Electoral para elecciones de Consejos de Juventud
La Procuraduría General de la Nación anunció la activación de una Mesa de Ayuda Electoral en el marco de las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud (CMLJ) que se realizarán este domingo 19 de octubre.
Esa instancia tiene como objetivo recibir, evaluar y dar trámite urgente a las quejas y reportes que se reciban por posibles irregularidades que puedan presentarse durante las votaciones, brindar atención a la ciudadanía y apoyar a los funcionarios.
El propósito de esa instancia es fortalecer la transparencia y vigilancia institucional durante la jornada electoral en la que los jóvenes que tienen entre 14 y 28 años podrán votar para elegir a sus representantes.
Ese mecanismo también cuenta con la participación de delegados de la Registraduría, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Bogotá, la Policía Nacional y de organismos internacionales.
La Mesa de Ayuda Electoral cuenta con 70 funcionarios que atenderán los diferentes requerimientos a través de la línea +57 (601) 587 87 50. Quienes necesiten orientación sobre este tema pueden comunicarse a las extensiones 10420, 10421 y 10422. Entre tanto, aquellos que necesiten reportar irregularidades durante la jornada electoral pueden hacerlo a las extensiones 10423, 10424, 10425 y 10426.