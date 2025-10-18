La Procuraduría General de la Nación anunció la activación de una Mesa de Ayuda Electoral en el marco de las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud (CMLJ) que se realizarán este domingo 19 de octubre.

Esa instancia tiene como objetivo recibir, evaluar y dar trámite urgente a las quejas y reportes que se reciban por posibles irregularidades que puedan presentarse durante las votaciones, brindar atención a la ciudadanía y apoyar a los funcionarios.

El propósito de esa instancia es fortalecer la transparencia y vigilancia institucional durante la jornada electoral en la que los jóvenes que tienen entre 14 y 28 años podrán votar para elegir a sus representantes.

Ese mecanismo también cuenta con la participación de delegados de la Registraduría, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Bogotá, la Policía Nacional y de organismos internacionales.