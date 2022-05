Confidenciales “Que la mujer apoye desde la casa”: Rodolfo Hernández sobre la primera dama

El controvertido y polémico candidato a la presidencia, el ingeniero Rodolfo Hernández, este jueves estuvo en diálogo con Marcelo Cezán, en la cabina de la emisora Bésame, hablando sobre sus propuestas de gobierno.

Allí, hubo un tema que puso sobre la mesa Cezán, cuando le preguntó sobre la mujer en la política, puntualmente: “Por ahí me contaron que la mujer ha sido importante en su vida personal y en su vida política; muchas de su gabinete en la Alcaldía de Bucaramanga eran mujeres. ¿Usted cree en la labor de la mujer, en la dirección, gobernando, dirigiendo cosas de alguna manera?”

El ingeniero no se lo pensó tanto y contestó rotundamente que “no”. Continuó diciendo: “Es bueno que ella haga los comentarios y apoye desde la casa. La mujer metida en el Gobierno, a la gente no le gusta”.

Marcelo, contrapreguntó, ¿por qué?, a lo que Hernández siguió diciendo, “porque ven que es invasiva, que ella no fue a la que eligieron, al que eligieron fue al marido. Entonces, si hay algo que me tenga que decir, Socorro, mi esposa, ella me lo va a decir en la casa. ‘Hombre, yo estoy viendo eso, analicemos eso’”.

“Pero no estar metida allá con carro, chofer, asesores, gastándole plata a la ciudadanía. No estamos pa’ eso. Este próximo Gobierno le toca ponerse las pilas a ahorrar”, agregó el santandereano estando al aire.

Desde SEMANA, se buscó contacto directo con el Ingeniero para que hablara respecto a sus declaraciones en la emisora, pero los esfuerzos fueron sin éxito.