Rodolfo Hernández, molesto porque le reclaman su repentina inasistencia a los debates presidenciales

Rodolfo Hernández ha sido tema de conversación en los últimos días, luego de que el pasado 24 de mayo, un día después del debate organizado por SEMANA en alianza con El Tiempo y al que el candidato no asistió, aseguró que no participaría del resto de debates programados para esta semana antes de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 29 de mayo.

El Ingeniero (como se le conoce popularmente) manifestó que para él los debates no tienen razón de ser, pues la verdadera palabra la tiene el pueblo colombiano, y es precisamente con el pueblo que se reunirá antes de la primera vuelta presidencial.

“La prioridad en Colombia no puede ser este show de candidatos. La prioridad debe ser que la gente mejore su vida, salga de la pobreza, pueda estudiar y tenga respuestas oportunas en la salud”, dijo Hernández al comienzo de un extenso hilo que publicó en Twitter.

La prioridad en Colombia no puede ser este show de candidatos destruyéndose entre sí para ganar votos: la prioridad debe ser que la gente mejore su vida... (2/10) — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) May 24, 2022

Sin embargo, después de un par de días de lo ocurrido, los críticos del exalcalde de Bucaramanga no se han detenido en sus ataques, manifestando que es “un cobarde” y que su miedo es “no saber cómo enfrentar a los demás candidatos, que sí saben del país”, tal como lo comentaron algunos internautas en redes sociales.

Como era de esperarse, según lo mostrado por Hernández en otras oportunidades, el candidato no se quedó callado y volvió a hablar del tema este jueves, asegurando que él no necesita de los debates para hablar a los colombianos; de hecho, mencionó que todo lo que tenía por decir ya lo dijo, y que ahora solo espera que llegue el día de las votaciones.

“Yo ya he dicho todo lo que tengo para decirles a los colombianos. #EsUnaMentira que mi silencio en debates sea porque no quiero exponer mis ideas. Quien quiere escuchar, ha escuchado. Quien quiere ver, ha visto. Todo es claro ya, solo falta su voto para cambiar. #RodolfoPresidente”, escribió Hernández en Twitter.

Yo ya he dicho todo lo que tengo para decirle a los colombianos. #EsUnaMentira que mi silencio en debates sea porque no quiero exponer mis ideas. Quien quiere escuchar, ha escuchado. Quien quiere ver, ha visto. Todo es claro ya, solo falta su voto para cambiar. #RodolfoPresidente — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) May 26, 2022

Al ver la publicación, los internautas se dividieron, algunos rechazando “la arrogancia” de Rodolfo, mientras que otros no dudaron en elogiarlo “por pensar en el pueblo primero”.

“Tiene el voto de mi familia y el mío asegurado. Desde que se lanzó a ser candidato, para nosotros usted ha sido la mejor opción”; “Tú no sabes de organización ni de necesidades cuando a lo que te has dedicado es a multiplicar tu fortuna a costa de los ‘pobres’, como nos llamas a todos”; “Todo era felicidad, mientras nadie le cuestionaba sus pésimos antecedentes” y “La gente indecisa presta atención a los candidatos en esta semana. La embarró”, son algunos de los mensajes que dejaron los usuarios en Twitter.

“Ser presidente es ser director de orquesta”

Cabe recordar que en el hilo publicado en Twitter el pasado martes, Rodolfo no solo aclaró por qué no volvería a los debates presidenciales, sino que lanzó algunas pullas a sus contrincantes en la carrera por la Casa de Nariño, asegurando, como lo ha hecho en los últimos meses, que él es “la mejor opción”.

“Ser presidente es como ser un director de orquesta, es saber guiar a los expertos en cada tema, no pretender ser un sabelotodo que en realidad no sabe cómo dirigir”, dijo el candidato, no sin antes atacar a Gustavo Petro, colocándolo como un “oportunista” que decidió, según él, aparecer solo en el tramo final de la campaña.

“Todas estas propuestas ya han sido dichas en entrevistas, mensajes de campaña y un montón de otros debates a los que yo ya fui, mientras Petro decidió aparecerse hasta ahora, cuando las encuestas muestran que va ganando”, añadió Hernández.