“Rodolfo es de ultraderecha y representa lo mismo que Duque y el uribismo”: Amauri Chamorro

Amauri Chamorro es un controvertido estratega político que ha asesorado a gobiernos de izquierda en América Latina, como el de Rafael Correa, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Pedro Castillo, entre otros.

Su rostro fue reconocido cuando apareció junto al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en el momento en que el mandatario dio un discurso contra la procuradora Margarita Cabello, quien lo suspendió por tres meses por participar supuestamente en política.

Chamorro habló con SEMANA de su paso por Colombia y la crucial campaña política.

SEMANA: ¿qué hace en Colombia?

AMAURI CHAMORRO (A. C.): desde hace algún tiempo, he desarrollado un trabajo, he estado varias veces, en los últimos dos años he estado asesorando al alcalde Daniel Quintero, a la secretaría de comunicaciones, apoyándolos en temas estratégicos y de comunicación política.

SEMANA: ¿cómo llegó a la Alcaldía de Medellín?

A. C.: porque mi trabajo es reconocido en algunos países, el alcalde Daniel Quintero conocía sobre mi trabajo, nos contactamos, conversé con él y me sorprendió. Tuve una grata sorpresa al conocer cómo un hombre tan joven es tan brillante, audaz, sagaz, que le ganó políticamente a Uribe en su casa y tiene una visión de futuro tan osada. Es un hombre que mira a Medellín, a Colombia, al mundo con ojos de futuro. A partir de una invitación la acepté, para mí ha sido un gran orgullo.

SEMANA: ¿usted hoy hace parte de la campaña de Gustavo Petro?

A. C.: en este momento yo no soy parte del equipo oficial de la campaña, pero indudablemente apoyo y ayudo, colaboro con el Pacto Histórico, también con algunos congresistas y dirigentes del Pacto Histórico.

SEMANA: ¿a qué congresistas?

A. C.: yo no asesoro oficialmente a algún congresista, pero usualmente soy consultado, me piden apoyos en revisión de ideas y análisis. Son diversos congresistas, de todos los frentes políticos que forman parte del Pacto Histórico.

Daniel Quintero y el gurú de las estrategias de la izquierda Latinoamericana. - Foto: SEMANA/Autor anónimo.

SEMANA: ¿cómo ve la campaña de Rodolfo Hernández, el candidato que, según las encuestas, le podría competir a Petro en una eventual segunda vuelta?

A. C.: Rodolfo es un Caballo de Troya, como lo fue el expresidente Lenín Moreno de Ecuador, que decía ser ni de izquierda ni de derecha, y resultó ser de ultraderecha. La campaña de Rodolfo ha sido muy eficiente en lograr disfrazar quién es realmente Rodolfo Hernández, haciéndose pasar por un candidato antisistema, cuando en realidad él es un empresario de ultraderecha que en materia económica representa lo mismo que Duque. Él ha sido muy hábil, y tácticamente usa un discurso vacío de contenido como proponer que se va a cortar el sueldo del presidente y que los ministros tengan menos carros. Con un lenguaje atractivo que mezcla insultos y buen humor logró muchos adeptos. Comunicacionalmente es fantástico, se expresa con una sencillez singular. Le ha funcionado tan bien que inclusive ha convencido que él representa un cambio de modelo, siendo él una representación del modelo actual, al punto de convencer a un sector antiuribista conservador de centroderecha, que inclusive podría votar por Petro. Y es una contradicción, ya que en una segunda vuelta Rodolfo solo es competitivo porque logra obtener el apoyo del 100 % del voto uribista. Sin Uribe, Rodolfo no es nadie en una segunda vuelta.

SEMANA: conclusión: ¿Rodolfo es una amenaza para Petro?

A. C.: sin duda, claro, es una amenaza para Gustavo Petro. Una segunda vuelta es como la final de un campeonato de fútbol, donde no necesariamente porque tienes el equipo con mejores jugadores tienes garantizada la victoria. Ya hemos visto algunas sorpresas, eso puede ocurrir y más en un país que tiene un sistema electoral tan inestable como Colombia.

SEMANA: Petro no se quedará quieto, ¿qué estrategias cree que adopte?

A. C.: primero hay que ver si Petro no gana en primera vuelta, después hay que ver quién iría a segunda vuelta porque eso aún no está definido. Una estrategia contra Fico es diferente a la de Rodolfo. Si la segunda vuelta, posiblemente, es con Federico Gutiérrez -hablo a nombre personal, no de ninguna campaña política-, podría desarrollarse una estrategia. Él es el candidato oficial del uribismo que tiene un amplio rechazo en el país. La amplia mayoría de la población vería que Fico es un candidato que representa al uribismo. Es importante que comunicacionalmente se destaque eso. Ya, frente a una estrategia contra Rodolfo, yo creo que lo principal sería resaltar que Hernández es un candidato que recogerá el 100 % del voto uribista. Hay que enseñar eso a la población. En una segunda vuelta, Rodolfo es Uribe. Además, si él gana, no tendrá mayorías en el Congreso, es decir, inevitablemente tendrá que pactar con la derecha colombiana. Él es un candidato que representaría al uribismo en una segunda vuelta.

SEMANA: si usted fuera Petro, ¿con quién estaría más preocupado?

A. C.: Rodolfo Hernández. Él puede, en una eventual segunda vuelta, acaparar gran parte de los votos de Federico Gutiérrez, de Fajardo, de los pocos que tenía Ingrid. Y si fuera Fico Gutiérrez quien llegase a la segunda vuelta, habría una probabilidad muy grande de que los votos de Hernández sean recibidos por Petro.

SEMANA: si fuera estratega de Petro, ¿cómo cree que podría enfrentar el crecimiento de Rodolfo?

A. C.: lo principal es decirle la verdad al electorado: Rodolfo es lo mismo que Duque, que el uribismo, necesita del apoyo de Uribe para ganar y gobernar. Rodolfo no es el cambio. También hay que aprovechar el hecho de que no ha presentado ninguna propuesta para solventar los problemas del Colombia. Cortarse el sueldo de presidente no quitará de la pobreza extrema al 40% de la población, y botar los chef de la Presidencia no resolverá la falta de comida en la mesa de las familias. Incluso, el sistema financiero internacional tiene muchas dudas sobre Hernández porque no encuentran una propuesta económica creíble para Colombia. Eso dice mucho (...) Rodolfo Hernández no representa el cambio en Colombia, es más de lo mismo, apenas con una capacidad más popular de comunicación. No representa un cambio estructural.

SEMANA: De otro lado, ¿le molesta que lo llamen el creador de las bodegas o perfiles falsos en internet en favor de Rafael Correa?

A.C.: Estoy acostumbrado, no solamente a esas acusaciones por parte de la derecha. Esto viene acompañado de amenazas de muerte no solo aquí en Colombia, también en Perú, Venezuela, Chile, en todos los países por donde he pasado.

SEMANA: Pero, ¿usted sí es el creador de las cuentas falsas en redes?

A.C.: No, para nada. Lo que yo sí soy es una persona con amplia experiencia en el manejo de la comunicación en el ámbito digital, mi trabajo ha sido muy exitoso en los países por donde he pasado. El trabajo en Ecuador se realizó hace muchos años y fue tan exitoso que ese modelo permeó toda América Latina y por eso me posicionan de esa manera, pero en realidad, la estrategia implementada va de la mano con la capacidad de optimizar la comunicación en el ámbito digital (redes sociales, sitios web, saber posicionar el mensaje) y movilizar los sectores de apoyo al gobierno (...)

SEMANA: ¿Usted se ha visto con Petro recientemente?

A.C.: No, no lo he visto desde hace mucho tiempo. No obstante, siempre hay admiración al trabajo que ha venido realizando.