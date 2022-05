Rodolfo Hernández podría pasar cinco días en arresto | ¿Qué pasó?

Luego de incumplir un fallo emitido por el Juzgado 16 Civil Municipal de Bucaramanga, el exalcalde de Bucaramanga y actual candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández Suárez, fue sancionado de manera más drástica y deberá cumplir cinco días de arresto o pagar una multa de 10 millones de pesos.

“Sancionar por desacato al señor Rodolfo Hernández Suárez con pena de arresto de cinco días, debiendo advertirse que en atención a la situación de salubridad que se está viviendo a nivel mundial con ocasión a la pandemia por covid-19, y en aras de garantizar y proteger los derechos de raigambre constitucional de mayor entidad como son la salud y la vida, conmutar la misma multa con 10 millones de pesos”, se lee en el fallo.

La decisión obedece a que Hernández desacató la orden emitida el 18 de mayo, donde le indicaban que en un término de 48 horas debía eliminar de sus redes sociales los videos donde señala a Héctor Mantilla, exalcalde del municipio de Floridablanca, de corrupto; además, tenía que ofrecer disculpas públicas, aduciendo a que había vulnerado los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del accionante Mantilla Rueda. El fallo también fue emitido en ese entonces por el mismo juez.

Al parecer, el hoy candidato presidencial habría hecho estas acusaciones en medio del espacio digital ‘Hable con el alcalde’, creado cuando fungía con mandatario de Bucaramanga. En una estas grabaciones, Rodolfo aseguró que “el señor de Florida, el niño de las uñas largas (refiriéndose a Héctor Mantilla) no quiere girar la plata y alega todos los días. Para alegar es un berraco, como buen politiquero”.

Este proceso judicial se adelanta desde el año 2020. Sin embargo, hasta ahora Rodolfo Hernández no se ha retractado de sus afirmaciones, por lo cual se compulsan copias del caso hacia la Fiscalía General de la Nación por el delito de posible comisión de un fraude a resolución judicial.

Por su parte, Héctor Mantilla dijo que, al parecer, Hernández habría arremetido en su contra luego de recibir información falsa por parte de terceros.

“Ante todos los ataques con falta de información, quiero creer que por tergiversación de personas cercanas, usted arremetió contra mí y mi familia, afectando nuestros derechos fundamentales. No concibo cómo usted quiere hacer respetar la Constitución y quiere representar a los colombianos (...), cuando usted no da ejemplo y no cumple con ello”, aseguró Mantilla.

Asimismo, invitó al ingeniero Hernández a “acatar el fallo del juez y que se retracte públicamente. Además, revise muy bien quiénes le están informando, porque lamentablemente no tienen informaciones reales ni sólidas que justifiquen un ataque desmedido como el que usted ha hecho”.

Cabe recordar que el pasado 6 de junio de 2021, Hernández y Mantilla se reunieron en el apartamento del primero y durante tres horas el exalcalde de Floridablanca habría explicado, con documentos en mano, que los señalamiento de Rodolfo eran basados en información falsa.

Rodolfo Hernández está llamado a juicio el próximo mes de junio por las supuestas anomalías identificadas en el citado contrato, cuyo valor ascendió a 336 millones de pesos. El exalcalde deberá comparecer en juicio oral como presunto responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos.