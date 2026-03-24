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“Quieren ver a la gente que trabaja como esclavos”: Gustavo Petro arremete contra Paloma Valencia, quien dijo que se “cree rey”

La candidata anunció que demandó el decreto que otorga poderes a los sindicatos.

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Redacción Semana
24 de marzo de 2026, 8:14 a. m.
Gustavo Petro Y Paloma Valencia
Gustavo Petro Y Paloma Valencia Foto: Semana / Presidencia

Un decreto del gobierno Petro generó la semana pasada una enorme polémica. Se trata del decreto 0234 del 6 de marzo de 2026. Según la candidata Paloma Valencia esta norma “es una sentencia de muerte para las mipymes”.

“El Gobierno no puede crear negociaciones sindicales por sectores obligatorias para todas las empresas, sin importar si están en quiebra o no tienen los recursos para pagar las exigencias”, dijo.

La candidata demandó el decreto pues asegura que el Estado “no puede obligar a las empresas a entregarle a los sindicatos toda su información financiera, incluyendo los secretos empresariales, y mucho menos crear una especie de impuesto que todos los trabajadores deben pagarle a los sindicatos, sin importar si son parte de ellos. Esto es abiertamente ilegal".

Paloma Valencia advierte que el Gobierno “entregó el manejo de las empresas a los sindicatos” con nuevo decreto de MinTrabajo

Valencia agregó que “quieren crear una extorsión permanente durante elecciones. A pesar que el Congreso negó estas normas absurdas en la Reforma Laboral, Petro se cree Rey y quiere pasar por encima de la Constitución. Le encanta legislar por Decreto. Aquí estamos para dar la batalla y defender a los colombianos de los abusos del Gobierno".

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Ante esto, el presidente arremetió contra la candidata y dijo: “Ha demandado la reforma laboral, la pensional, ayudó a detener la reforma a la salud, ahora no quiere sindicatos fuertes. Deberían decir la verdad: quieren ver a la gente que trabaja como esclavos de sus haciendas”.