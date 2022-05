Confidenciales Rafael Guarín recordó cuando Claudia López decía: “El petrismo no puede seguir radicalizando jóvenes”

Uno de las movidas políticas que más ha llamado la atención de cara a la primera vuelta presidencial fue la adhesión de Luis Ernesto Gómez, exjefe de gabinete de la Alcaldía de Bogotá, a la campaña de Gustavo Petro.

El exconsejero presidencial para la Seguridad, Rafael Guarín, recordó que la alcaldesa Claudia López, en medio del paro del año pasado, cuestionó fuertemente a los líderes del petrismo por supuestamente incentivar la violencia y hechos vandálicos en la capital del país.

“El petrismo no puede seguir radicalizando jóvenes para llevarlos como carne de cañón”, decía López en ese entonces. “No olvidar (…) Muy importante recordar eso, ahora, cuando del gabinete de la alcaldesa Claudia López salen a apoyar a la campaña de Gustavo Petro”, aseguró Guarín.

¡No olvidar! Claudia López: “El petrismo no puede seguir radicalizando jóvenes para llevarlos como carne de cañón” https://t.co/OGpDtJn415 vía @YouTube Muy importante recodar eso, ahora, cuando del gabinete de la alcaldesa @ClaudiaLopez salen a apoyar la campaña de @petrogustavo — Rafael Guarín (@RafaGuarin) May 25, 2022

Ese episodio muestra una incoherencia dada la alianza entre el petrismo y la Alcaldía de Claudia López.

Quien si se quejó por el acercamiento de Gómez y no olvida lo sucedido en el paro fue Gustavo Bolívar, quien le reclamó a Gómez por supuestamente haberles enviado al Esmad a los manifestantes que él apoyaba.

“Luis Ernesto, maltrataste a los jóvenes. Les tiraste el Esmad, los igualaste con los paramilitares y les debes una disculpa. Quien no está con los jóvenes que luchan por educación y oportunidades, no es mi amigo. Solo serás un compañero. No dije todo por lealtad con Petro”, señaló Bolívar.