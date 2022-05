“¿Para cuándo el perdón a jóvenes mutilados por el Esmad?”: Gustavo Bolívar a Luis Ernesto Gómez

Luis Ernesto Gómez aterrizó este lunes en la campaña presidencial de Gustavo Petro. En un acto que se adelantó en el centro de Bogotá, el exsecretario de Gobierno y exjefe de gabinete de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció su respaldo a la candidatura del Pacto Histórico.

Pero Gómez no había alcanzado a desempacar maletas, cuando empezó a recibir una lluvia de críticas de parte de sectores petristas. Su llegada al Pacto Histórico generó malestar.

Uno de los más incisivos ha sido el senador y cabeza de lista de esta convergencia, Gustavo Bolívar, quien dijo que no tiene las mejores referencias del exsecretario de Gobierno de Bogotá, al que aceptó en la campaña del Pacto Histórico por lealtad a Petro.

El congresista, de igual manera, aprovechó para sacarle algunos ‘trapos al sol’ a Gómez y puntualizó que le debe una disculpa a los jóvenes bogotanos que salieron a marchar durante el paro nacional el año pasado. Finalmente, manifestó que este no es su amigo.

“Luis Ernesto, maltrataste a los jóvenes. Les tiraste el Esmad, los igualaste con los paramilitares y les debes una disculpa. Quien no está con los jóvenes que luchan por educación y oportunidades, no es mi amigo. Solo serás un compañero. No dije todo por lealtad con Petro”, enfatizó Bolívar.

Luis Ernesto, para cuándo el perdón a los jóvenes de Bogotá que fueron mutilados y vejados por el ESMAD que ud y Claudia López les enviaron.



Y posteriormente volvió a arremeter contra el nuevo integrante del Pacto Histórico: “Luis Ernesto, para cuándo el perdón a los jóvenes de Bogotá que fueron mutilados y vejados por el ESMAD que usted y Claudia López les enviaron. Estamos esperando para que el trabajo en el Pacto Histórico fluya”.

El garrote también llegó de parte de la concejal de Bogotá del movimiento Colombia Humana, Susana Muhamad, quien aseguró que lo que hizo el exsecretario de Gobierno fue un acto de oportunismo y aseguró que no se bajará la guardia frente al control de la gestión de la alcaldesa.

“Si Luis Ernesto Gómez, que muy oportunistamente, muy oportunamente, tiene sentido de la oportunidad; aterriza seis días antes, seguro es porque no se podía esperar a la segunda vuelta. No le alcanzaba el tiempo para salir en la foto, obviamente”, aseveró.

Además, Muhamad dijo que “al secretario le encanta estar en la foto” y aseguró que era “muy bueno” para ubicarse de manera correcta. “Se toma muy buenas fotos, hay que decirlo. Siempre sale muy bien puesto, muy inspiradora la imagen del secretario”, señaló irónicamente.

Muhamad recalcó el “cinismo, falta de empatía e incapacidad de manejo de derechos humanos” de Gómez durante sus labores en la Alcaldía de Bogotá.

Más sutil fue el comentario de la representante Katherine Miranda. Como se dijo que Gómez llegó a coordinar la campaña de Petro en Bogotá, la representante Miranda hizo una “aclaración” al respecto en su cuenta de Twitter.

“Ante las múltiples llamadas y dudas sobre la campaña de Gustavo Petro en Bogotá, es necesario aclarar que la coordinación de campaña en la ciudad está y seguirá a cargo de David Racero y la bancada del Pacto Histórico”, indicó Miranda.

El malestar

El malestar de un sector del petrismo con el exsecretario de gobierno de Bogotá no es espontáneo. Muchos consideran la llegada de Gómez al Pacto Histórico como un guiño del grupo político de la alcaldesa Claudia López a Gustavo Petro.

Además, en varias oportunidades, Gómez ha señalado al petrismo de financiar el vandalismo en Bogotá.

“La violencia verbal es la antesala de otras formas de violencia. Así no es, senador Gustavo Bolívar. ¡Respóndale más bien al país en qué ha terminado su irresponsable financiación a la Primera Línea!”, dijo el exfuncionario de la alcaldía de Bogotá hace apenas un año.

Además, la Colombia Humana, movimiento político del candidato presidencial, venía haciendo una férrea oposición a López desde el cabildo distrital, por lo que considera que con esta adhesión de Gómez quedan maniatados a la hora de hacer control político a la administración de la capital.