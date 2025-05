El pasado y las redes sociales no perdonan. Este miércoles 7 de mayo, minutos después de que el país conociera la orden de captura de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente del Senado, Iván Name, y el expresidente de la Cámara, Andrés Calle, por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, opositores a Gustavo Petro desempolvaron un mensaje en su red social X que lo deja mal parado.

“Quien diga que al senador Iván Name le dieron dinero para aprobar las reformas del Gobierno, simplemente está mintiendo. El senador Name es miembro de la oposición y no ha escatimado un segundo en ejercerla. Que la Justicia haga su labor”, manifestó. Y compartió su escrito con un video donde Name, desde la plenaria del Senado, hizo fuertes críticas a la reforma a la salud.