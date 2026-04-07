Ricardo Roa, ¿saldrá de Colombia en los próximos días? El presidente de Ecopetrol se reunirá con su equipo de colaboradores este martes

Opositores al gobierno del presidente Gustavo Petro han especulado sobre los movimientos que hará el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, tras la aprobación de su periodo de vacaciones y la licencia no remunerada que le permitirá estar por fuera de la empresa hasta finales de junio de 2026.

Aunque algunos de sus críticos han rumorado que podría salir de Colombia, él no lo hará, al menos en las próximas semanas.

Así se lo ha informado a su equipo de máximos colaboradores.

Roa permanecerá en Colombia y ayudará a estructurar su defensa judicial frente a la imputación de cargos de la Fiscalía por la polémica compra y remodelación de su apartamento ubicado en la Calle 93, en el norte de Bogotá, y un posible conflicto de intereses en Ecopetrol. Y también la nueva imputación judicial que se avecina en los próximos días por la presunta violación de topes electorales en la campaña presidencial de 2022.

SEMANA confirmó que Roa convocó a una reunión extraordinaria este martes, 7 de abril, desde las 7:30 a.m., a su equipo de máximos colaboradores con el objetivo de informarles personalmente las últimas movidas en la empresa.

Allí se oficializará la designación de Juan Carlos Hurtado Parra como presidente (e) de la compañía. Él es aliado de Ricardo Roa y se desempeña como vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos desde el 16 de noviembre de 2025.

La separación temporal del cargo de Roa se iniciará este martes 7 de abril y se extenderá hasta finales de junio, según confirmó Ecopetrol. En ese lapso, y como ya se mencionó, Hurtado será el timonel de la compañía más grande del país.