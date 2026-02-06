Roy Barreras confirma que irá a la consulta del Frente por la Vida

Roy Barreras se mantiene firme en la consulta del Frente por la Vida del 8 de marzo. El candidato a la Presidencia confirmó que se presentará a ese mecanismo en el que competirá contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, para definir entre ellos quién representará ese sector del progresismo en la primera vuelta presidencial.

Barreras tomó esa decisión este viernes, después de una reunión que sostuvo en la Casa de Nariño, en la que conversó sobre el plan para el país después de 2026. Antes de ese encuentro publicó un video en sus redes sociales en el que afirmó que desistir de la consulta sería dividir al progresismo.

“Irse a primera vuelta sí que es dividir el progresismo porque, si van a primera vuelta, van a competir inevitablemente con Iván Cepeda o conmigo. Hay que hacer la consulta para no dejarle la cancha a la derecha para que gane por W”, había dicho Barreras.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó la inscripción de la candidatura de Iván Cepeda al considerar que el hoy senador ya había participado en la consulta de octubre de 2025. A su vez, Juan Fernando Cristo, Camilo Romero y Luis Gilberto Murillo desistieron de estar en ese mecanismo y optaron por presentarse directamente a la primera vuelta.